Аваков отчитается 5 июня в Раде о событиях в Кагарлыке, - нардеп Верещук
1 июня, 2020, 19:51
Министр внутренних дел Арсен Аваков 5 июня отчитается в Верховной Раде о последних событиях, в частности о деле пыток и изнасилования полицейскими в Кагарлыке
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.
По ее словам, Аваков отчитается во время заседания Верховной Рады в пятницу, 5 июня.
"На заседании правоохранительного комитета не было Арсена Авакова. Комитет заслушал Геращенко. Аваков будет докладывать с трибуны в пятницу на Часе вопросов правительству", - сказала нардеп.
- Напомним, в Кагарлыке Киевской области двое полицейских изнасиловали и пытали женщину в отделе полиции.
- После заявления пострадавшей о преступлении участок полиции был расформирован, насильников задержали, а остальным работникам отдела назначили переаттестацию.
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины в отделении полиции Кагарлыка Киевской области, ждет лишение свободы на длительный срок. Он также исключил массовую переаттестацию полиции после этого случая.
- 26 мая Голосеевский райсуд Киева арестовал на 60 суток полицейского Сергея Сулиму, которого подозревают в избиении и изнасиловании женщины в служебном кабинете кагарлыкского отделения полиции.
- Впоследствии, Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения второму полицейскому из Кагарлыка Николаю Кузиву, которого подозревают в соучастии в изнасиловании женщины.