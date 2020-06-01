Аваков отчитается 5 июня в Раде о событиях в Кагарлыке, - нардеп Верещук

1 июня, 2020, 19:51

Министр внутренних дел Арсен Аваков 5 июня отчитается в Верховной Раде о последних событиях, в частности о деле пыток и изнасилования полицейскими в Кагарлыке

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

По ее словам, Аваков отчитается во время заседания Верховной Рады в пятницу, 5 июня.

"На заседании правоохранительного комитета не было Арсена Авакова. Комитет заслушал Геращенко. Аваков будет докладывать с трибуны в пятницу на Часе вопросов правительству", - сказала нардеп.