"Голос" 2 июня зарегистрирует в Раде проект постановления об увольнении Авакова, - нардеп Осадчук

1 июня, 2020, 20:29

Об этом после заседания правоохранительного комитета сообщил депутат от "Голоса" Андрей Осадчук, передает hromadske .

Осадчук сообщил, что что на заседании Верховной Рады 2 июня фракция "Голос" планирует зарегистрировать проект постановления об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова.

Причина такого решения - случаи в Кагарлыке и Броварах, а также в целом проваленная реформа МВД.

"Он 6 лет отвечает за реформу внутренних дел. Требование реформы вообще началось с того, что 6,5 года назад мы на Майдане купили своими голосами на выборах и налогами убийц, которые убивали украинцев на Крещатике. Основной задачей было - не допустить наличия в рядах МВД оборотней в погонах, садистов", - сказал нардеп.

Осадчук подчеркнул, что 2 июня фракция "Голос" зарегистрирует проект постановления, но сначала планирует собрать максимальное количество подписей депутатов.

"В конце сессионного дня мы увидим количество подписей, этот документ будет зарегистрирован и дальше он должен пройти определенную процедуру в Верховной Раде", - отметил нардеп.

Депутат пояснил, что фракция делает это, потому что истории с Кагарлыком и Броварами - "это не эксцесс исполнителя, это не сработала система".

"Реформа, которая длилась 6 лет, привела к тому, что полиция остается источником опасности для украинских граждан", - сказал Осадчук.

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