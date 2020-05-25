 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПытки с противогазом и наручниками: ГБР сообщил подробности изнасилования женщины полицейскими на Киевщине

Пытки с противогазом и наручниками: ГБР сообщил подробности изнасилования женщины полицейскими на Киевщине


фото: ДБР
Следователи Государственного бюро расследований задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыцкого отделения полиции Обуховского отдела полиции по факту изнасилования и избиения

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, в ночь с 23 на 24 мая оперуполномоченный в своем кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в качестве свидетеля, - надевал противогаз, применял наручники и стрелял из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую.

Полицейские также избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции. Угрожая потерпевшему изнасилованием, они ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой. В результате указанных действий потерпевший получил переломы ребер и носа.

Сейчас следователи готовят сообщение о подозрении полицейским и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без залога.

Досудебное расследование осуществляется по фактам изнасилования (ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины), пытки (ст. 127 Уголовного кодекса Украины) и превышения служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий , если они сопровождались насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

  • Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлыцкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании женщины, их подразделение расформировано.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 мая, 2020 понедельник

больше новостей

25 мая, 2020 понедельник

24 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать