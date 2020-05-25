Пытки с противогазом и наручниками: ГБР сообщил подробности изнасилования женщины полицейскими на Киевщине

25 мая, 2020, 12:57

Следователи Государственного бюро расследований задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыцкого отделения полиции Обуховского отдела полиции по факту изнасилования и избиения

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, в ночь с 23 на 24 мая оперуполномоченный в своем кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в качестве свидетеля, - надевал противогаз, применял наручники и стрелял из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую.

Полицейские также избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции. Угрожая потерпевшему изнасилованием, они ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой. В результате указанных действий потерпевший получил переломы ребер и носа.



Сейчас следователи готовят сообщение о подозрении полицейским и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без залога.



Досудебное расследование осуществляется по фактам изнасилования (ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины), пытки (ст. 127 Уголовного кодекса Украины) и превышения служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий , если они сопровождались насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).