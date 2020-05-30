В МВД уже знают имена организаторов стрельбы в Броварах, - Геращенко
Об этом Геращенко заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает "Сегодня" .
По его словам, имена организаторов стрельбы в Киевской области известны, однако он их пока не называть в интересах следствия.
"Я в интересах следствия решил не называть сейчас фамилии. Но я могу сказать, что они нам известны. И лица, которые позволили себе организовать данных молодых" титушок ", они нам понятны и им будут предъявлены подозрения", - сказал Геращенко.
Он добавил, что молодые люди из Винницы согласились за 800 грн в сутки поехать в Бровары и силовым образом решать вопрос.
"Скорее всего не было в планах обеих группировок применять оружие. Думали, что закончится противостоянием. Но, как обычно бывает в плохих спектаклях, ружье, висящее на стене - выстреливает. За все это должны будут отвечать. И организатор, и исполнители", - заверил Геращенко.
- Напомним, 29 мая в Броварах состоялись массовые задержания из-за стрельбы и столкновения, появилось видео с места событий.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что стрельба между перевозчиками в Броварах свидетельствует о том, что в исполнительных органах Киевской области что-то "прогнило".
- Патрульные Житомирщины задержали пятерых участников стрельбы в Броварах.
- Президент Владимир Зеленский заслушал доклад министра внутренних дел Арсена Авакова о стрельбе в Броварах, отметив, что в столкновениях участвовали около ста парней.
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