Изъят противогаз с кровью потерпевшей, - адвокат изнасилованной полицейскими о доказательствах по делу

27 мая, 2020, 22:31

Адвокат Евгений Мельниченко рассказал, на каких доказательствах строиться линия обвинения против полицейских, которые не признают свою вину

Об этом Евгений Мельниченко сообщил во включении в программу "Итоги с Анной Валевской", передает Еспресо.TV.

""Руководство МВД полностью на стороне потерпевшей, в плане того, что они обеспечили полное выяснение всех обстоятельств. Следователи теперь проводят досудебное расследование, прокуратура процессуальное руководство осуществляет. Потерпевшая находится в одной из больниц города Киева, где неравнодушные люди обеспечили ей лечение ", - отметил адвокат.

Он отметил, что подозреваемые не признают вину в изнасиловании, а значит, следователям придется все равно доводить их вину.

"Изъят противогаз с кровью потерпевшей. Ей разбили нос, ее душили, наносили удары ... Она покажет на месте, как это все происходило, когда будет в состоянии, которое позволит это сделать", - рассказал Мельниченко о будущем следственном эксперименте. Также он сообщил, что собраны биологические образцы и проведено медицинское обследование потерпевшей.

Адвокат считает, что имеющихся доказательств достаточно для доказательства вины насильников.

Он отметил, что пока потерпевшая находится в состоянии шока, имеет головные боли и лечит раны, поэтому не может принять участие в следственном эксперименте.

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