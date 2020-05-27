Изъят противогаз с кровью потерпевшей, - адвокат изнасилованной полицейскими о доказательствах по делу
Об этом Евгений Мельниченко сообщил во включении в программу "Итоги с Анной Валевской", передает Еспресо.TV.
""Руководство МВД полностью на стороне потерпевшей, в плане того, что они обеспечили полное выяснение всех обстоятельств. Следователи теперь проводят досудебное расследование, прокуратура процессуальное руководство осуществляет. Потерпевшая находится в одной из больниц города Киева, где неравнодушные люди обеспечили ей лечение ", - отметил адвокат.
Он отметил, что подозреваемые не признают вину в изнасиловании, а значит, следователям придется все равно доводить их вину.
"Изъят противогаз с кровью потерпевшей. Ей разбили нос, ее душили, наносили удары ... Она покажет на месте, как это все происходило, когда будет в состоянии, которое позволит это сделать", - рассказал Мельниченко о будущем следственном эксперименте. Также он сообщил, что собраны биологические образцы и проведено медицинское обследование потерпевшей.
Адвокат считает, что имеющихся доказательств достаточно для доказательства вины насильников.
Он отметил, что пока потерпевшая находится в состоянии шока, имеет головные боли и лечит раны, поэтому не может принять участие в следственном эксперименте.
- Напомним, внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании женщины.
- После заявления пострадавшей о преступлении участок полиции был расформирован, насильников задержали, а остальным работникам отделения назначена переаттестация.
- За изнасилование женщины в Кагарлыке в Киевской области задержали полицейских Николая Кузива и Сергея Сулиму.
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины в отделении полиции Кагарлык Киевской области, ждет лишение свободы на длительный срок. Он также исключил массовую переаттестацию полции после этого случая.
- Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлицкого отделения Обуховского отдела полиции в Киевской области.
- 26 мая суд арестовал подозреваемых без права залога на 2 месяца для досудебного следствия
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