Изнасилование женщины полицейскими в Киевской области: ГБР объявило подозрения

26 мая, 2020, 11:49

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлицкого отделения Обуховского отдела полиции в Киевской области

Об этом сообщила пресс-служба бюро.

Оперуполномоченный подозревается в изнасиловании, совершенном группой лиц. Начальник одного из секторов Кагарлицкого ОП подозревается в соучастии в изнасиловании и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождались насилием.



Сейчас следователями ГБР подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без залога.