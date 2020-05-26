Изнасилование женщины полицейскими в Киевской области: ГБР объявило подозрения
26 мая, 2020, 11:49
Оперуполномоченный подозревается в изнасиловании, совершенном группой лиц. Начальник одного из секторов Кагарлицкого ОП подозревается в соучастии в изнасиловании и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождались насилием.
Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлицкого отделения Обуховского отдела полиции в Киевской области
Об этом сообщила пресс-служба бюро.
Оперуполномоченный подозревается в изнасиловании, совершенном группой лиц. Начальник одного из секторов Кагарлицкого ОП подозревается в соучастии в изнасиловании и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождались насилием.
Сейчас следователями ГБР подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без залога.
- Напомним, в Кагарлыке Киевской области двое полицейских изнасиловали и пытали женщину в отделе полиции.
- После заявления пострадавшей о преступлении участок полиции был расформирован , насильников задержали, а остальных работников отделения назначен переаттестацию.
- За изнасилование женщины в Кагарлыке в Киевской области задержали полицейских Николая Кузива и Сергея Сулима, сообщают СМИ
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что на полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины в отделении полиции Кагарлык Киевской области, ждет лишение свободы на длительный срок . Он также исключил массовую переаттестацию полции после этого случая.
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