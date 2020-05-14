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Espreso.tvОбществоВ комитете Рады заслушают руководительницу Минкульта об увольнении языкового омбудсмена

В комитете Рады заслушают руководительницу Минкульта об увольнении языкового омбудсмена


фото: gordonua
Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики 14 мая заслушает временно исполняющего обязанности министра культуры и информационной политики Светлану Фоменко о ситуации с Уполномоченным по защите государственного языка Татьяной Монаховой

Об этом говорится в расписании заседаний комитетов .

Заседание комитета состоится в режиме видеоконференции.

"Информация вр.и.о. министра культуры и информационной политики Фоменко С. В. о ситуации с Уполномоченным по защите государственного языка", - гласит повестку дня.

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