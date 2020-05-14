В комитете Рады заслушают руководительницу Минкульта об увольнении языкового омбудсмена

14 мая, 2020, 13:27



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Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики 14 мая заслушает временно исполняющего обязанности министра культуры и информационной политики Светлану Фоменко о ситуации с Уполномоченным по защите государственного языка Татьяной Монаховой