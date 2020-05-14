В комитете Рады заслушают руководительницу Минкульта об увольнении языкового омбудсмена
14 мая, 2020, 13:27
Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики 14 мая заслушает временно исполняющего обязанности министра культуры и информационной политики Светлану Фоменко о ситуации с Уполномоченным по защите государственного языка Татьяной Монаховой
Об этом говорится в расписании заседаний комитетов .
Заседание комитета состоится в режиме видеоконференции.
"Информация вр.и.о. министра культуры и информационной политики Фоменко С. В. о ситуации с Уполномоченным по защите государственного языка", - гласит повестку дня.
- Напомним, 4 сентября в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады по правам человека состоялся открытый конкурс на должность Уполномоченного по защите государственного языка для представления ее на утверждение правительством.
- 26 октября министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский очертил функции Уполномоченного по защите украинского языка.
- Министерство культуры, молодежи и спорта предложило на должность уполномоченного по защите государственного языка Татьяну Монахову.
- Татьяна Монахова стала уполномоченным по защите государственного языка 27 ноября.
- 24 апреля Монахова написала заявление об увольнении по собственному желанию.
- 7 мая премьер-министр Денис Шмыгаль подписал заявление .
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