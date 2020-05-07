Правительство уволило языкового омбудсмена Монахову по собственному желанию
7 мая, 2020, 15:13
Премьер-министр Денис Шмыгаль подписал заявление об увольнении Татьяны Монаховой с должности Уполномоченного по защите государственного языка
Об этом говорится в распоряжении Кабмина.
"Уволить Татьяну Васильевну Монахову с должности Уполномоченного по защите государственного языка по собственному желанию", - говорится в документе.
- Напомним, 4 сентября в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады по правам человека состоялся открытый конкурс на должность Уполномоченного по защите государственного языка для представления ее на утверждение правительством.
- 26 октября министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский очертил функции Уполномоченного по защите украинского языка.
- Министерство культуры, молодежи и спорта предложило на должность уполномоченного по защите государственного языка Татьяну Монахову.
- Татьяна Монахова стала уполномоченным по защите государственного языка 27 ноября.
- 24 апреля Монахова написала заявление об увольнении по собственному желанию.
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