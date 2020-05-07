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Espreso.tvОбществоПравительство уволило языкового омбудсмена Монахову по собственному желанию

Правительство уволило языкового омбудсмена Монахову по собственному желанию

Премьер-министр Денис Шмыгаль подписал заявление об увольнении Татьяны Монаховой с должности Уполномоченного по защите государственного языка

Об этом говорится в распоряжении Кабмина.

"Уволить Татьяну Васильевну Монахову с должности Уполномоченного по защите государственного языка по собственному желанию", - говорится в документе.

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