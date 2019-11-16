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Espreso.tvОбществоВ Минкульте определились с кандидатурой языкового омбудсмена

В Минкульте определились с кандидатурой языкового омбудсмена


фото: zaxid.net
Министерство культуры, молодежи и спорта предложило на должность уполномоченного по защите государственного языка Татьяну Монахову

Об этом Министерство культуры, молодежи и спорта сообщает в facebook.

Теперь кандидатуру заведующей кафедры журналистики николаевского Черноморского национального университета имени Петра Могилы Татьяны Монаховой будет рассматривать Кабмин.

Монахова родилась 2 июля 1980 года в Николаеве. В 2002 году она окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В.А. Сухомлинского по специальностям "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы".

В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстообразования в украинском языке" в Одесском национальном университете им. Мечникова.

  • Напомним, 4 сентября в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады по правам человека состоялся открытый конкурс на должность Уполномоченного по защите государственного языка для представления его на утверждение правительством.
  • 26 октября министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский очертил функции Уполномоченного по защите украинского языка.
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