В Минкульте определились с кандидатурой языкового омбудсмена
16 ноября, 2019, 16:28
Министерство культуры, молодежи и спорта предложило на должность уполномоченного по защите государственного языка Татьяну Монахову
Об этом Министерство культуры, молодежи и спорта сообщает в facebook.
Теперь кандидатуру заведующей кафедры журналистики николаевского Черноморского национального университета имени Петра Могилы Татьяны Монаховой будет рассматривать Кабмин.
Монахова родилась 2 июля 1980 года в Николаеве. В 2002 году она окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В.А. Сухомлинского по специальностям "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы".
В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстообразования в украинском языке" в Одесском национальном университете им. Мечникова.
- Напомним, 4 сентября в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады по правам человека состоялся открытый конкурс на должность Уполномоченного по защите государственного языка для представления его на утверждение правительством.
- 26 октября министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский очертил функции Уполномоченного по защите украинского языка.
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