В Минкульте определились с кандидатурой языкового омбудсмена

16 ноября, 2019, 16:28

Министерство культуры, молодежи и спорта предложило на должность уполномоченного по защите государственного языка Татьяну Монахову

Об этом Министерство культуры, молодежи и спорта сообщает в facebook.

Теперь кандидатуру заведующей кафедры журналистики николаевского Черноморского национального университета имени Петра Могилы Татьяны Монаховой будет рассматривать Кабмин.

Монахова родилась 2 июля 1980 года в Николаеве. В 2002 году она окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В.А. Сухомлинского по специальностям "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы".

В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстообразования в украинском языке" в Одесском национальном университете им. Мечникова.