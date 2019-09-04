В Украине появится Уполномоченный по защите украинского языка
Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
Отмечается, что было подано 14 пакетов документов. К конкурсу допустили 11 кандидатов, которые предоставили документы о наличии высшего образования, владении государственным и английским языками, а также имели опыт правозащитной деятельности и защиты государственного языка, соответствующие образовательный и профессиональный уровни.
По результатам открытого конкурса, комиссия большинством голосов рекомендовала для представления Кабинету Министров Украины кандидатуру Креминя Тараса Дмитриевича.
Тарас Дмитриевич Креминь - украинский политик и ученый. По специальности - учитель украинского языка и литературы, английского языка и зарубежной литературы. Учился в аспирантуре и докторантуре. Кандидат филологических наук, доцент.
Он является соавтором законов "Об образовании", "О профессиональном предвысшем образовании", "О среднем образовании", а также "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
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