В Украине появится Уполномоченный по защите украинского языка

4 сентября, 2019, 19:30

4 сентября в Секретариате Уполномоченного ВРУ по правам человека состоялся открытый конкурс на должность Уполномоченного по защите государственного языка для представления ее на утверждение правительством

Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Отмечается, что было подано 14 пакетов документов. К конкурсу допустили 11 кандидатов, которые предоставили документы о наличии высшего образования, владении государственным и английским языками, а также имели опыт правозащитной деятельности и защиты государственного языка, соответствующие образовательный и профессиональный уровни.

По результатам открытого конкурса, комиссия большинством голосов рекомендовала для представления Кабинету Министров Украины кандидатуру Креминя Тараса Дмитриевича.

Тарас Дмитриевич Креминь - украинский политик и ученый. По специальности - учитель украинского языка и литературы, английского языка и зарубежной литературы. Учился в аспирантуре и докторантуре. Кандидат филологических наук, доцент.

Он является соавтором законов "Об образовании", "О профессиональном предвысшем образовании", "О среднем образовании", а также "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".