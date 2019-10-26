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Espreso.tvОбществоБородянский рассказал, чем будет заниматься Уполномоченный по защите украинского языка

Бородянский рассказал, чем будет заниматься Уполномоченный по защите украинского языка


фото: radiosvoboda.org
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский очертил функции Уполномоченного по защите украинского языка

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

По словам Бородянского, сейчас идет конкурс на должность Уполномоченного по защите государственного языка, однако его функции необходимо расширить.

"Должность называется "Уполномоченный по защите украинского языка". И прописано в законе, что он должен делать. И в законе это направлено более как действительно защита. Я считаю, что надо эту функцию расширить. Это должна быть не только защита, но и адвокация, популяризация украинского языка. Поэтому я ищу сейчас человека, людей, которые смогут это сделать. У нас есть несколько кандидатур. Надо просто до конца согласовать с ними изменение их жизни и вынести решения Кабмина", - сказал Бородянский.

  • Напомним, 4 сентября в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады по правам человека состоялся открытый конкурс на должность Уполномоченного по защите государственного языка для представления его на утверждение правительством.
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