 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКабинет министров назначил уполномоченного по защите государственного языка

Кабинет министров назначил уполномоченного по защите государственного языка


фото: facebook
Татьяна Монахова стала уполномоченным по защите государственного языка

Об этом написал нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Уполномоченным по защите государственного языка Кабмин назначил Монахову Татьяну Васильевну", - написал Гончаренко.

Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Монахова родилась 2 июля 1980 года в Николаеве. В 2002 году она окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В.А. Сухомлинского по специальностям "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы".

В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстообразования в украинском языке" в Одесском национальном университете им. Мечникова.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 ноября, 2019 среда

больше новостей

27 ноября, 2019 среда

26 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать