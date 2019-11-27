Кабинет министров назначил уполномоченного по защите государственного языка

27 ноября, 2019, 16:19

Татьяна Монахова стала уполномоченным по защите государственного языка

Об этом написал нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Уполномоченным по защите государственного языка Кабмин назначил Монахову Татьяну Васильевну", - написал Гончаренко.

Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Монахова родилась 2 июля 1980 года в Николаеве. В 2002 году она окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В.А. Сухомлинского по специальностям "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы".

В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстообразования в украинском языке" в Одесском национальном университете им. Мечникова.