Языковая омбудсмен написала заявление об увольнении

24 апреля, 2020, 15:14

Языковая омбудсмен Татьяна Монахова написала заявление об увольнении по собственному желанию

Об этом говорится на ее странице в Facebook.

"Всегда выполняла правило Рузвельта: "Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть". И надо найти силы вовремя осознать, что дверь, которая просто нарисована на кирпичной стене, не открывается", - говорится в сообщении .

Монахова также разместила ссылку на свое интервью Opinion. Там она объяснила, что за все время работы ей так и не удалось добиться создания Секретариата уполномоченного по защите государственного языка.

"С момента назначения в течение шести месяцев надо было создать Секретариат уполномоченного. Это совершенно новая организация. Проблемы начались сразу, поскольку в законе не прописано, что секретариат является юридическим лицом", - отметила Монахова.

Она добавила, что после создания секретариата казначейство выделяет финансирование, и только выбрав руководителя секретариата, можно создать штатное расписание и начать получать заработную плату, размер которой, по словам Монаховой, она так и не узнала.

"Почти полгода я только тратила собственные средства на поездки из Николаева в Киев, съем там жилья. Без секретариата невозможно получить финансирование... За этот период я потратила около 30 тысяч гривен из семейного бюджета на свою работу", - сказала она.

Монахова отметила, что за этот период провела множество консультаций с юристами Верховной Рады и правительства: "Писала проекты постановлений для Кабмина о создании секретариата. Обращалась с письмами к депутатам, докладывая о трудностях, просила помощи. Осуществляла попытки зарегистрировать секретариат в ЦНАП Печерского района, но бесполезно. Параллельно я искала людей. В секретариате должны были работать 50 человек. Многочисленные предварительные собеседования с потенциальными кандидатами".

Бесполезными, по ее словам, были и попытки обратиться в Офис президента - к главе государства она так и не попала.

"Когда все было наконец готово, когда после стольких моих усилий вопрос о создании секретариата наконец был вынесен на голосование Кабмина, а затем внезапно в день голосования вычеркнут из повестки дня, я окончательно убедилась, что речь идет об отсутствии политической воли. Я поняла, что все мои действия заблокированы. Продолжать брать на себя ответственность за то, на что никак не можешь повлиять, просто бессмысленно", - пояснила Монахова.