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Espreso.tvОбществоСаудовская Аравия уменьшила поставки нефти в Европу и Азию

Саудовская Аравия уменьшила поставки нефти в Европу и Азию


фото: reuters
Саудовская Аравия выполнила свои обязательства в рамках соглашения ОПЕК +, сократив поставки нефти на рынок Азии

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные трейдеров.

Saudi Aramco сообщила трейдеров о сокращении поставок в июне крайней мере для 12 клиентов из стран Азии. Наиболее серьезные сокращения, в основном, на покупателей нефти из Китая и Индии, и некоторые из них пытались добиться увеличения поставок.

По данным издания, сокращение поставок саудовской нефти в Азию совпало по времени с повышением спроса в регионе на фоне восстановления экономики Китая и рост потребления топлива в Индии.

  • Напомним, стремительный обвал цен на нефть начался 9 марта

  • Тогда страны ОПЕК потеряли 500 млн долларов в сутки из-за падения цен на нефть

  • Российская государственная нефтяная компания "Роснефть" заявила о увеличения добычи нефти, несмотря на обвал цен в мире.

  • О намерении резко увеличить в апреле добыча нефти заявила и саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco.

  • Удешевление нефти повлекло за собой обвалы фондовых рынков в США и во всем мире.

  • 12 апреля страны ОПЕК + согласовали наибольшее сокращение добычи нефти в истории . ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие страны договорились в мае-июне сократить добычу на 9700000 баррелей в сутки. Это 10% мирового предложения. Соглашение, необходимая для поддержания цен на нефть, стало возможным после того, как был достигнут компромисс с Мексикой, которая ранее не соглашалась существенно снижать добычу.

  • Министерство энергетики Саудовской Аравии заставило государственную компанию Saudi Aramco снизить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки.

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