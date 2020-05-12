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Espreso.tvОбществоСаудовская Аравия сократит добычу нефти еще на 1 млн баррелей

Саудовская Аравия сократит добычу нефти еще на 1 млн баррелей

Министерство энергетики Саудовской Аравии заставило государственную компанию Saudi Aramco снизить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на госагентство SPA.

Таким образом, по сравнению с апрелем снижение добычи Саудовской Аравией составит 4,8 млн б / с, в абсолютном выражении страна будет добывать в июне 7,492 млн б / с.

Кроме того, Saudi Aramco поручено искать возможности по снижению нефтедобычи в мае ниже уровня 8492000 б / с по договоренности с клиентами.

Представитель министерства энергетики подчеркнул, что цель королевства - с помощью дополнительных сокращений стимулировать другие страны-производители выполнять обязательства и обеспечить дополнительные сокращения для стабилизации мирового нефтяного рынка.

  • Напомним, стремительный обвал цен на нефть начался 9 марта

  • Тогда страны ОПЕК потеряли 500 млн долларов в сутки из-за падения цен на нефть

  • Российская государственная нефтяная компания "Роснефть" заявила о увеличения добычи нефти, несмотря на обвал цен в мире.

  • О намерении резко увеличить в апреле добыча нефти заявила и саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco.

  • Удешевление нефти повлекло за собой обвалы фондовых рынков в США и во всем мире.

  • 12 апреля страны ОПЕК + согласовали наибольшее сокращение добычи нефти в истории . ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие страны договорились в мае-июне сократить добычу на 9700000 баррелей в сутки. Это 10% мирового предложения. Соглашение, необходимая для поддержания цен на нефть, стало возможным после того, как был достигнут компромисс с Мексикой, которая ранее не соглашалась существенно снижать добычу.

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