"Карантин один для всех". Мэр Франковска поддержал мэра Черкасс

2 мая, 2020, 20:09

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив публично поддержал мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, который обнародовал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому

Соответствующее заявление политик разместил на своей странице, передает Еспресо.TV.

"Поддерживаю мэра Черкасс Боднаренко! Карантин один для всех, а не для избранных!" - подчеркнул Марцинкив.

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По его словам, у него сложилось впечатление, сейчас в Украине "хотят уничтожить местное самоуправление".

"Пооткрывали кучу дел на мэров, забрали средства у громад, закрепостили украинцев по выезду заграницу, продали землю, обманули с доплатами медиков!" - добавил Марцинкив.

Напомним, в Черкассах городская власть сняла карантин, в т.ч. на передвижение в общественном транспорте для всех работающих граждан. В ответ Нацполиция открыла производство по 325 статье Уголовного кодекса Украины.

2 мая Бондаренко обратился к Зеленского словами из известного кинофильма: "Черкассы будут сопротивляться".

На понедельник, 4 мая, Бондаренко вызван на допрос. Городские ячейки оппозиционных партий и движений собираются идти туда вместе с ним - "всем городом".

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