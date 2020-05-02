"Карантин один для всех". Мэр Франковска поддержал мэра Черкасс
Соответствующее заявление политик разместил на своей странице, передает Еспресо.TV.
"Поддерживаю мэра Черкасс Боднаренко! Карантин один для всех, а не для избранных!" - подчеркнул Марцинкив.
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По его словам, у него сложилось впечатление, сейчас в Украине "хотят уничтожить местное самоуправление".
"Пооткрывали кучу дел на мэров, забрали средства у громад, закрепостили украинцев по выезду заграницу, продали землю, обманули с доплатами медиков!" - добавил Марцинкив.
- Напомним, в Черкассах городская власть сняла карантин, в т.ч. на передвижение в общественном транспорте для всех работающих граждан. В ответ Нацполиция открыла производство по 325 статье Уголовного кодекса Украины.
- 2 мая Бондаренко обратился к Зеленского словами из известного кинофильма: "Черкассы будут сопротивляться".
- На понедельник, 4 мая, Бондаренко вызван на допрос. Городские ячейки оппозиционных партий и движений собираются идти туда вместе с ним - "всем городом".
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