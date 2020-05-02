Коронавирус в Украине: 11411 случаев, за сутки - 550 новых
За сутки зафиксировано 550 новых случаев, передает Еспресо.TV .
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 427 случаев;
Волынская область - 315 случаев;
Днепропетровская область - 436 случаев;
Донецкая область - 70 случаев;
Житомирская область - 393 случая;
Закарпатская область - 496 случаев;
Запорожская область - 267 случаев;
Ивано-Франковская область - 942 случая;
Кировоградская область - 394 случая;
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Киев - 1494 случая;
Киевская область - 747 случаев;
Львовская область - 465 случаев;
Луганская область - 37 случаев;
Николаевская область - 140 случаев;
Одесская область - 329 случаев;
Полтавская область - 212 случаев;
Ровенская область - 689 случаев;
Сумская область - 105 случаев;
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Тернопольская область - 823 случая;
Харьковская область - 311 случаев;
Херсонская область - 121 случай;
Хмельницкая область - 98 случаев;
Черновицкая область - 1745 случаев;
Черкасская область - 304 случая;
Черниговская область - 51 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
На амбулаторном лечении 7960 пациентов, из них 626 детей и 1863 медработников.
Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждалась 151 человек, в том числе один ребенок и 12 медиков.
"При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", - призывает Минздраве.
- Как заявил перед этим вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Вадим Пристайко, возобновление работы за рубежом для украинцев станет частью общего процесса смягчения карантина в Украине.
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