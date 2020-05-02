Коронавирус в Украине: 11411 случаев, за сутки - 550 новых

2 мая, 2020, 10:06

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 субботы, 2 мая 2020 года, в Украине насчитывается 11 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели. Болезнь подтверждено в 771 ребенка и 2250 медиков

За сутки зафиксировано 550 новых случаев, передает Еспресо.TV .

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 427 случаев;

Волынская область - 315 случаев;

Днепропетровская область - 436 случаев;

Донецкая область - 70 случаев;

Житомирская область - 393 случая;

Закарпатская область - 496 случаев;

Запорожская область - 267 случаев;

Ивано-Франковская область - 942 случая;

Кировоградская область - 394 случая;

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Киев - 1494 случая;

Киевская область - 747 случаев;

Львовская область - 465 случаев;

Луганская область - 37 случаев;

Николаевская область - 140 случаев;

Одесская область - 329 случаев;

Полтавская область - 212 случаев;

Ровенская область - 689 случаев;

Сумская область - 105 случаев;

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Тернопольская область - 823 случая;

Харьковская область - 311 случаев;

Херсонская область - 121 случай;

Хмельницкая область - 98 случаев;

Черновицкая область - 1745 случаев;

Черкасская область - 304 случая;

Черниговская область - 51 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На амбулаторном лечении 7960 пациентов, из них 626 детей и 1863 медработников.

Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждалась 151 человек, в том числе один ребенок и 12 медиков.

"При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", - призывает Минздраве.

Как заявил перед этим вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Вадим Пристайко, возобновление работы за рубежом для украинцев станет частью общего процесса смягчения карантина в Украине.

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