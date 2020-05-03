На улицах Черкасс появилась Нацгвардия на военной технике, - руководитель муниципальной инспекции города

3 мая, 2020, 22:18

Руководитель муниципальной инспекции Черкасс Станислав Коломиец заявил, что на улицах города появилась военная техника и Нацгвардия

Об этом Коломиец написал в facebook.

"Центральная власть напугана и делает глупость за глупостью. Вечером на черкасских улицах появилась техника Нацгвардии, полностью набитая бойцами. Один из таких грузовиков я заметил возле моего дома, и поинтересовался у них, в связи с чем такое невиданное ранее усиление ? Ответили, что "патрулируют". Эй! Я в Черкассах уже 7 месяцев и КрАЗами мой район не патрулируют! Вам не запугать Черкассы! Пригоните хоть танки! Это город свободных людей и справедливого порядка. Так было, есть и будет", - написал Коломиец.

Несмотря на то, что Черкасская область входит в число наиболее инфицированных Covid-19 областей Украины, в Черкассах городская власть сняла карантин , в т.ч. на передвижение в общественном транспорте для всех работающих граждан. В ответ Нацполиция открыла производство по 325 статье Уголовного кодекса Украины.

2 мая черкасский мэр Анатолий Бондаренко обратился к Зеленскому словами из известного кинофильма: "Черкассы будут сопротивляться" .

Его уже поддержал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив .

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