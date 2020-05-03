Главный санврач Черкасской области предостерегла от преждевременной отмены карантина
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Основная задача на сегодня предупредить распространение инфекции и обеспечить санитарное и эпидемическое благополучие населения на территории области. Решение же Черкасского исполкома может привести к осложнениям эпидемической ситуации как в городе, так и в области", - заявила Кравченко.
По ее словам, ежедневно лабораторный центр получает для исследования более 500 образцов биоматериалов от контактных лиц, больных с подозрением на коронавирус. 1 мая поступило 1000 образцов.
"Сегодня в области 70 инфицированных медиков, из них 22% - в Черкассах. Работаем почти круглосуточно. Поэтому сейчас остановить карантинные мероприятия считаю нецелесообразным. Все страны выходят из карантина постепенно, поэтому убеждена, что должны придерживаться соответствующего постановления Кабинета министров", - отметила Кравченко .
Кроме того 2 мая Черкасская ОГА сообщила, что подготовила иск в Черкасский окружной административный суд об отмене решения Черкасского горисполкома по ослаблению карантина на территории Черкасс.
Черкасская ОГА также подала заявление о приостановлении действия решения Черкасского горисполкома до рассмотрения дела по существу, чтобы не допустить распространения COVID-19 и обезопасить граждан.
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