Экс-заместителя Кличко Слончака отправили под ночной домашний арест
Об этом передает Еспресо.TV.
На суде представители прокуратуры просили круглосуточный домашний арест для бывшего заместителя киевского городского головы Владимира Слончака за агрессивное нападение на патрульного.
В результате суд удовлетворил ходатайство частично, отправив Слончак под ночной домашний арест.
"Применить меру пресечения в виде домашнего ареста в пределах срока досудебного расследования, то есть до 27 июня 2020 года включительно, запретив ему в промежуток времени с 23:00 до 6:00 следующего дня покидать жилье", - говорится в решении судьи.
Сам подозреваемый ранее заявлял, что полицейские превышали полномочия при задержании автомобиля, в котором он находился.
- Напомним, в ночь на 27 апреля в Киеве задержали заместителя председателя КГГА Владимира Слончака, который напал на патрульного полицейского.
- Нацполиция возбудила уголовное дело в отношении Слончака по статье о насилии в отношении милиционера.
- Мэр Киева Виталий Кличко уволил своего заместителя Владимира Слончака.
- 27 апреля в сети появилось видео инцидента с участием на тот момент заместителя председателя КГГА Владимира Слончака и патрульных полицейских.
- Слончак отрицает свое нападение на полицейского.
- Прокуратура Киева направила ходатайство об избрании экс-заместителю председателя КГГА Владимиру Слончаку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в суд.
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