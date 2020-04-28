Экс-заместителя Кличко Слончака отправили под ночной домашний арест

28 апреля, 2020, 17:23

Бывшего заместителя киевского городского головы Владимира Слончака отправили под ночной домашний арест за нападение на полицейского

Об этом передает Еспресо.TV.

На суде представители прокуратуры просили круглосуточный домашний арест для бывшего заместителя киевского городского головы Владимира Слончака за агрессивное нападение на патрульного.

В результате суд удовлетворил ходатайство частично, отправив Слончак под ночной домашний арест.

"Применить меру пресечения в виде домашнего ареста в пределах срока досудебного расследования, то есть до 27 июня 2020 года включительно, запретив ему в промежуток времени с 23:00 до 6:00 следующего дня покидать жилье", - говорится в решении судьи.

Сам подозреваемый ранее заявлял, что полицейские превышали полномочия при задержании автомобиля, в котором он находился.

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