Заместителя Кличко задержали за нападение на патрульного: пострадавшего госпитализировали с травмой

27 апреля, 2020, 08:06

В ночь на 27 апреля в Киеве задержали заместителя главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляемых полномочий Владимира Слончака

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

По имеющимся данным, патрульные остановили автомобиль Mercedes с номером AA2626EK, за рулем которого находилась депутат Киевсовета Людмила Костенко, из-за выключенных фар.

На пассажирском сиденье находился Владимир Слончак, который начал щеголять своей должностью и угрожать полицейским, заявляя, что "завтра вас здесь и следа не будет". После этого пассажир вышел из машины и начал приставать к патрульному, а затем применил к нему физическую силу.

Чиновника задержали, а полицейскому вызвали "скорую" и госпитализировали с травмой.

Водитель Людмила Костенко отказалась проходить тестирование на состояние опьянения. Автомобиль отправили на штраф-площадку.