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Espreso.tvОбществоЗаместителя Кличко задержали за нападение на патрульного: пострадавшего госпитализировали с травмой

Заместителя Кличко задержали за нападение на патрульного: пострадавшего госпитализировали с травмой


фото: 24tv.ua
В ночь на 27 апреля в Киеве задержали заместителя главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляемых полномочий Владимира Слончака

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

По имеющимся данным, патрульные остановили автомобиль Mercedes с номером AA2626EK, за рулем которого находилась депутат Киевсовета Людмила Костенко, из-за выключенных фар.

На пассажирском сиденье находился Владимир Слончак, который начал щеголять своей должностью и угрожать полицейским, заявляя, что "завтра вас здесь и следа не будет". После этого пассажир вышел из машины и начал приставать к патрульному, а затем применил к нему физическую силу.

Чиновника задержали, а полицейскому вызвали "скорую" и госпитализировали с травмой.

Водитель Людмила Костенко отказалась проходить тестирование на состояние опьянения. Автомобиль отправили на штраф-площадку.

 

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