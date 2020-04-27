Заместителя Кличко задержали за нападение на патрульного: пострадавшего госпитализировали с травмой
27 апреля, 2020, 08:06
В ночь на 27 апреля в Киеве задержали заместителя главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляемых полномочий Владимира Слончака
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
По имеющимся данным, патрульные остановили автомобиль Mercedes с номером AA2626EK, за рулем которого находилась депутат Киевсовета Людмила Костенко, из-за выключенных фар.
На пассажирском сиденье находился Владимир Слончак, который начал щеголять своей должностью и угрожать полицейским, заявляя, что "завтра вас здесь и следа не будет". После этого пассажир вышел из машины и начал приставать к патрульному, а затем применил к нему физическую силу.
Чиновника задержали, а полицейскому вызвали "скорую" и госпитализировали с травмой.
Водитель Людмила Костенко отказалась проходить тестирование на состояние опьянения. Автомобиль отправили на штраф-площадку.
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