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Espreso.tvОбщество"Ты не быкуй б****, че ты вые****ся": появилось видео нападения заместителя Кличко на патрульного

"Ты не быкуй б****, че ты вые****ся": появилось видео нападения заместителя Кличко на патрульного

В сети появилось видео инцидента с участием на тот момент заместителя председателя КГГА Владимира Слончака и патрульных полицейских

Видео предоставили "Вартови Еспресо" .

На видео можно увидеть, как пассажир остановленного автомобиля Mercedes кричит на полицейских с применением нецензурной брани.

"Ты не быкуй б****! Чо ты вые****ся На б**** мой паспорт, ты когда там повоюешь - посмотришь!" - восклицает Слончак.

После грубой разговора с полицейскими Слончак набросился на них с кулаками и правоохранителям пришлось применить к нему силу и заковать в наручники.

Прохожие во время инцидента подтвердили, что видели, как мужчина напал на полицейских.

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