"Ты не быкуй б****, че ты вые****ся": появилось видео нападения заместителя Кличко на патрульного
27 апреля, 2020, 13:36
В сети появилось видео инцидента с участием на тот момент заместителя председателя КГГА Владимира Слончака и патрульных полицейских
Видео предоставили "Вартови Еспресо" .
На видео можно увидеть, как пассажир остановленного автомобиля Mercedes кричит на полицейских с применением нецензурной брани.
"Ты не быкуй б****! Чо ты вые****ся На б**** мой паспорт, ты когда там повоюешь - посмотришь!" - восклицает Слончак.
После грубой разговора с полицейскими Слончак набросился на них с кулаками и правоохранителям пришлось применить к нему силу и заковать в наручники.
Прохожие во время инцидента подтвердили, что видели, как мужчина напал на полицейских.
- Напомним, в ночь на 27 апреля в Киеве задержали заместителя председателя КГГА Владимира Слончака, который напал на патрульного полицейского.
- Нацполиция возбудила уголовное дело в отношении Слончака по статье о насилии в отношении правоохранителя.
- Мэр Киева Виталий Кличко уволил своего заместителя Владимира Слончака.
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