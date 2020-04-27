"Ты не быкуй б****, че ты вые****ся": появилось видео нападения заместителя Кличко на патрульного

27 апреля, 2020, 13:36

В сети появилось видео инцидента с участием на тот момент заместителя председателя КГГА Владимира Слончака и патрульных полицейских

Видео предоставили "Вартови Еспресо" .

На видео можно увидеть, как пассажир остановленного автомобиля Mercedes кричит на полицейских с применением нецензурной брани.

"Ты не быкуй б****! Чо ты вые****ся На б**** мой паспорт, ты когда там повоюешь - посмотришь!" - восклицает Слончак.

После грубой разговора с полицейскими Слончак набросился на них с кулаками и правоохранителям пришлось применить к нему силу и заковать в наручники.

Прохожие во время инцидента подтвердили, что видели, как мужчина напал на полицейских.

Напомним, в ночь на 27 апреля в Киеве задержали заместителя председателя КГГА Владимира Слончака, который напал на патрульного полицейского.

Нацполиция возбудила уголовное дело в отношении Слончака по статье о насилии в отношении правоохранителя.

Мэр Киева Виталий Кличко уволил своего заместителя Владимира Слончака.

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