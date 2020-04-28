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Espreso.tvОбществоПрокуроры будут просить посадить экс-заместителя Кличко Слончака под домашний арест

Прокуроры будут просить посадить экс-заместителя Кличко Слончака под домашний арест


фото: 5.ua
Прокуратура Киева направила ходатайство об избрании экс-заместителю главы КГГА Владимиру Слончаку пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до суда

Об этом сообщила Укринформа пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец.

"Прокуратура направила в Соломенский райсуд ходатайство об избрании меры пресечения Владимиру Слончаку. Просить о круглосуточном домашнем аресте", - сказала она.

По словам Максимец, Слончак находится в больнице скорой помощи. Поэтому вопрос проведения судебного заседания будет согласовано с врачами. Слончак может лично присутствовать на судебном заседании или принять в нем участие в режиме видеоконференции.

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