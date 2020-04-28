Прокуроры будут просить посадить экс-заместителя Кличко Слончака под домашний арест
28 апреля, 2020, 12:00
Прокуратура Киева направила ходатайство об избрании экс-заместителю главы КГГА Владимиру Слончаку пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до суда
Об этом сообщила Укринформа пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец.
"Прокуратура направила в Соломенский райсуд ходатайство об избрании меры пресечения Владимиру Слончаку. Просить о круглосуточном домашнем аресте", - сказала она.
По словам Максимец, Слончак находится в больнице скорой помощи. Поэтому вопрос проведения судебного заседания будет согласовано с врачами. Слончак может лично присутствовать на судебном заседании или принять в нем участие в режиме видеоконференции.
- Напомним, в ночь на 27 апреля в Киеве задержали заместителя председателя КГГА Владимира Слончака, который напал на патрульного полицейского .
- Нацполиция возбудила уголовное дело в отношении Слончака по статье о насилии в отношении милиционера.
- Мэр Киева Виталий Кличко уволил своего заместителя Владимира Слончака.
- 27 апреля в сети появилось видео инцидента с участием на тот момент заместителя председателя КГГА Владимира Слончака и патрульных полицейских.
- Слончак отрицает свое нападение на полицейского.
Читайте также
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-