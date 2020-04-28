Прокуроры будут просить посадить экс-заместителя Кличко Слончака под домашний арест

28 апреля, 2020, 12:00

Прокуратура Киева направила ходатайство об избрании экс-заместителю главы КГГА Владимиру Слончаку пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до суда

Об этом сообщила Укринформа пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец.

"Прокуратура направила в Соломенский райсуд ходатайство об избрании меры пресечения Владимиру Слончаку. Просить о круглосуточном домашнем аресте", - сказала она.

По словам Максимец, Слончак находится в больнице скорой помощи. Поэтому вопрос проведения судебного заседания будет согласовано с врачами. Слончак может лично присутствовать на судебном заседании или принять в нем участие в режиме видеоконференции.