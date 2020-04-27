Полиция нагло превышала свои полномочия, - заместитель Кличко о нападении на правоохранителя
27 апреля, 2020, 16:39
Владимир Слончак, который был уволен с должности заместителя главы КГГА, отрицает свое нападение на полицейского
Об этом Слончак написал в Facebook.
"Вчера вечером мой автомобиль был остановлен патрульной полиции. Во время выяснения обстоятельств остановки, полиция нагло превышала свои полномочия и нарушала закон, что вызвало у меня возмущение. Как юрист хочу заверить, что четко понимаю, где эмоции, а где нападение на полицейского и последнего - точно не было! При всем - я искренне хочу извиниться перед общественностью и правоохранителями ", - отметил Слончак.
- Напомним, в ночь на 27 апреля в Киеве задержали заместителя главы КГГА Владимира Слончака, который напал на патрульного полицейского .
- Нацполиция возбудила уголовное дело в отношении Слончака по статье о насилии в отношении милиционера.
- Мэр Киева Виталий Кличко уволил своего заместителя Владимира Слончака.
- 27 апреля в сети появилось видео инцидента с участием на тот момент заместителя главы КГГА Владимира Слончака и патрульных полицейских.
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