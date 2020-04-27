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Espreso.tvОбществоПолиция нагло превышала свои полномочия, - заместитель Кличко о нападении на правоохранителя

Полиция нагло превышала свои полномочия, - заместитель Кличко о нападении на правоохранителя


фото: 5.ua
Владимир Слончак, который был уволен с должности заместителя главы КГГА, отрицает свое нападение на полицейского

Об этом Слончак написал в Facebook.

"Вчера вечером мой автомобиль был остановлен патрульной полиции. Во время выяснения обстоятельств остановки, полиция нагло превышала свои полномочия и нарушала закон, что вызвало у меня возмущение. Как юрист хочу заверить, что четко понимаю, где эмоции, а где нападение на полицейского и последнего - точно не было! При всем - я искренне хочу извиниться перед общественностью и правоохранителями ", - отметил Слончак.

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