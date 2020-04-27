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Espreso.tvОбществоКличко уволил своего заместителя Слончака, который ударил полицейского

Кличко уволил своего заместителя Слончака, который ударил полицейского

Председатель КГГА Виталий Кличко уволил своего заместителя Владимира Слончака, который ударил патрульного

Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Хочу сообщить, что я уволил заместителя председателя КГГА Владимира Слончака. Думаю, вы видели в новостях, что произошло вчера поздно вечером", - сказал Кличко.

Он добавил, что не позволит дискредитировать городскую власть тем, кто ее представляет.

"Извиняюсь перед правоохранителями и киевлянами за такое недостойное поведение заместителя председателя КГГА. Владимир Слончак должен отвечать за свои поступки по закону", - отметил Кличко.

  • Напомним, в ночь на 27 апреля в Киеве задержали заместителя председателя КГГА Владимира Слончака, который напал на патрульного полицейского .
  • Мэр Киева и председатель КГГА Виталий Кличко объявил, что уже принял решение по Слончаку.
  • Нацполиция открыла производство по ч. 2 ст. 345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа) относительно Слончака, который напал на патрульного.
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