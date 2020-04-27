Кличко уволил своего заместителя Слончака, который ударил полицейского

27 апреля, 2020, 12:20

Председатель КГГА Виталий Кличко уволил своего заместителя Владимира Слончака, который ударил патрульного

Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Хочу сообщить, что я уволил заместителя председателя КГГА Владимира Слончака. Думаю, вы видели в новостях, что произошло вчера поздно вечером", - сказал Кличко.

Он добавил, что не позволит дискредитировать городскую власть тем, кто ее представляет.

"Извиняюсь перед правоохранителями и киевлянами за такое недостойное поведение заместителя председателя КГГА. Владимир Слончак должен отвечать за свои поступки по закону", - отметил Кличко.