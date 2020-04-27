Кличко уволил своего заместителя Слончака, который ударил полицейского
27 апреля, 2020, 12:20
Председатель КГГА Виталий Кличко уволил своего заместителя Владимира Слончака, который ударил патрульного
Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Хочу сообщить, что я уволил заместителя председателя КГГА Владимира Слончака. Думаю, вы видели в новостях, что произошло вчера поздно вечером", - сказал Кличко.
Он добавил, что не позволит дискредитировать городскую власть тем, кто ее представляет.
"Извиняюсь перед правоохранителями и киевлянами за такое недостойное поведение заместителя председателя КГГА. Владимир Слончак должен отвечать за свои поступки по закону", - отметил Кличко.
- Напомним, в ночь на 27 апреля в Киеве задержали заместителя председателя КГГА Владимира Слончака, который напал на патрульного полицейского .
- Мэр Киева и председатель КГГА Виталий Кличко объявил, что уже принял решение по Слончаку.
- Нацполиция открыла производство по ч. 2 ст. 345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа) относительно Слончака, который напал на патрульного.
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