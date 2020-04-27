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Espreso.tvОбществоЗадержание заместителя Кличко Слончака: полиция открыла уголовное дело о насилии в отношении правоохранителя

Задержание заместителя Кличко Слончака: полиция открыла уголовное дело о насилии в отношении правоохранителя


фото: KyivOperativ
Нацполиция открыла производство по ч. 2 ст. 345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Слончака, который напал на патрульного

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до пяти лет заключения", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что во время инцидента Слончак, который вышел к правоохранителям из авто депутата Киевсовета Людмилы Костенко, был пьян.

"При оформлении админматериалов из машины вышел нетрезвый пассажир, который агрессивно себя вел и после неоднократных замечаний начал угрожать патрульному и ударил его. Как выяснилось позже, злоумышленник - заместитель председателя Киевской городской государственной администрации. Правоохранителя доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи" , - уточнили в полиции.

В отношении водителя Костенко составили админпротокол об управлении транспортом в состоянии опьянения.

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