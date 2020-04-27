Задержание заместителя Кличко Слончака: полиция открыла уголовное дело о насилии в отношении правоохранителя
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до пяти лет заключения", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что во время инцидента Слончак, который вышел к правоохранителям из авто депутата Киевсовета Людмилы Костенко, был пьян.
"При оформлении админматериалов из машины вышел нетрезвый пассажир, который агрессивно себя вел и после неоднократных замечаний начал угрожать патрульному и ударил его. Как выяснилось позже, злоумышленник - заместитель председателя Киевской городской государственной администрации. Правоохранителя доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи" , - уточнили в полиции.
В отношении водителя Костенко составили админпротокол об управлении транспортом в состоянии опьянения.
- Напомним, в ночь на 27 апреля в Киеве задержали заместителя председателя КГГА Владимира Слончака, который напал на патрульного полицейского .
- Мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко объявил, что уже принял решение в отношении Слончака.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР