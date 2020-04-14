Суд избирает меру пресечения Чорновол
14 апреля, 2020, 17:10
Печерский районный суд Киева рассматривает вопрос об избрании меры пресечения экс-нардепу Татьяне Чорновол
Об этом передает Еспресо.TV .
ГБР подозревает Чорновол в якобы причастности к гибели одного из работников офиса Партии регионов 18 февраля 2014 года.
Сама Чорновол называет это дело преследованием майдановцев.
- Напомним, 10 апреля экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что ее дом обыскивают. К ней пришли сотрудники ГБР со спецназовцами.
- ГБР сообщил Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве.
- Чорновол заявила, что ей вменяют преступления по 8 уголовным статьям и что по результатам судебно-психиатрической экспертизы ее признали психически здоровой.
- Чорновол назвала следственного судью в уголовном производстве против нее Сергея Вовка человеком Андрея Портнова - экс-заместителя главы Администрации президента во времена Виктора Януковича.
- В Государственном бюро расследований опровергают слова экс-нардепа Татьяны Черновол о 8 уголовных статьях, которые ей инкриминируют.
- Черновол отказалась свидетельствовать в ГБР ссылаясь на статью 63 Конституции (лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя).
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