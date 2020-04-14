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Espreso.tvОбществоСуд избирает меру пресечения Чорновол

Суд избирает меру пресечения Чорновол


фото: Facebook Миколи Княжицького
Печерский районный суд Киева рассматривает вопрос об избрании меры пресечения экс-нардепу Татьяне Чорновол

Об этом передает Еспресо.TV .

ГБР подозревает Чорновол в якобы причастности к гибели одного из работников офиса Партии регионов 18 февраля 2014 года.

Сама Чорновол называет это дело преследованием майдановцев.

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