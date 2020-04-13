Венедиктова принимала у себя вдову нападавшего на Стерненко, - Казанский

13 апреля, 2020, 18:41

По информации журналиста Дениса Казанского, генпрокурор Ирина Венедиктова принимала у себя в офисе вдову нападавшего Ивана Кузнецова, погибшего в результате покушения на Сергея Стерненко

Об этом журналист Денис Казанский написал в Facebook.

По словам информатора Казанского, 9 апреля Ирина Венедиктова принимала у себя вдову погибшего при покушении на Стерненко Олесю Кузнецову вместе с ее адвокатом Станиславом Свириденко.

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"Раньше Ведедикиова обсуждала подозрение Стерненко с министром Арсеном Аваковым. При этом генпрокурор отказывается от встречи с самим Стерненко, который также подавал заявление на личный прием. Что выглядит довольно странно. Если есть желание разобраться в этом деле, а не выполнить политический заказ - надо встречаться со всеми сторонами конфликта, а не только с представителями титушок, которых теперь пытаются представить в роли невинных жертв ", - отметил журналист.