Венедиктова принимала у себя вдову нападавшего на Стерненко, - Казанский
Об этом журналист Денис Казанский написал в Facebook.
По словам информатора Казанского, 9 апреля Ирина Венедиктова принимала у себя вдову погибшего при покушении на Стерненко Олесю Кузнецову вместе с ее адвокатом Станиславом Свириденко.
Читайте также: Новая генпрокурорка Венедиктова стремится поскорее заключить Стерненко, - Трепак
"Раньше Ведедикиова обсуждала подозрение Стерненко с министром Арсеном Аваковым. При этом генпрокурор отказывается от встречи с самим Стерненко, который также подавал заявление на личный прием. Что выглядит довольно странно. Если есть желание разобраться в этом деле, а не выполнить политический заказ - надо встречаться со всеми сторонами конфликта, а не только с представителями титушок, которых теперь пытаются представить в роли невинных жертв ", - отметил журналист.
- Напомним, 24 мая 2018 на Сергея Стерненко было осуществлено последнее, третье, нападение. Двое парней напали на Сергея под домом его домом, когда тот был с девушкой. В ходе самообороны Стерненко нанес одному из нападавших смертельное ранение ножом. другой нападающий убежал.
- 9 октября 2019 ГПУ сообщила о передаче дел Стерненко в СБУ из-за возможной причастности власти и полиции к покушению.
- Государственное бюро расследований на основании решения суда открыло дело о бездеятельности одесских полицейских после нападения на активиста.
- Напомним, после увольнения с занимаемой должности заместителя генпрокурора Трепака, а это он отвечал за расследование покушения на Екатерину, Виктор Гандзюк публично обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом не разваливать дело.
- Трепак вынужден был, по его словам, пойти именно потому, что Венедиктова забрала у него дело Гандзюк и другие резонансные производства .
- Стерненко заявил, что Трепака уволили за отказ сообщить ему о подозрении в умышленном убийстве.
- 5 апреля бывший заместитель генерального прокурора Виктор Трепак заявил, что новая руководительница Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова требовала объявить о подозрении общественному активисту и экс-главе одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко.
- 7 апреля генпрокурор Ирина Венедиктова заверила, что подозрение одесскому активисту Сергею Стерненко будет объявлена. Вопрос заключается лишь в квалификации убийство или убийство при превышении пределов самообороны. Сам Стерненко назвал такие заявления политическим давлением на следствие.
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-