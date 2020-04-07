Подозрение Стерненко будет объявлено, - Венедиктова

7 апреля, 2020, 07:43

Генпрокурор Ирина Венедиктова уверяет, что подозрение одесскому активисту Сергею Стерненко будет объявлено. Вопрос заключается лишь в квалификации: убийство или убийство при превышении пределов самообороны

Об этом Венедиктова рассказала в интервью УП .

"Смотрите, по Стерненко подозрение будет в любом случае, квалификация идет либо 115-я статья, ли 118-я, но и так, и так это подозрение. 115-я - это убийство, 118-я - это убийство по самозащите . Разница - в квалификации, и это сделают следователи и прокуроры, а явно не генеральный прокурор ".

По словам главы Офиса генпрокурора, дело Стерненко для нее является резонансным, учитывая то, что оно касается защиты активистов.

"А будет ли подозрение? Конечно, подозрение будет, просто понимание, по какой статье, и это не от меня инициатива будет исходить и ни от кого. Потому что дело расследуется 2 года, вы же понимаете, что она рано или поздно завершится. Вопрос квалификации", - заявила Венедиктова.

Квалификация дела будет происходить в том числе на основе экспертизы, которая только что проведена.

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