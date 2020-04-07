Подозрение Стерненко будет объявлено, - Венедиктова
Об этом Венедиктова рассказала в интервью УП .
"Смотрите, по Стерненко подозрение будет в любом случае, квалификация идет либо 115-я статья, ли 118-я, но и так, и так это подозрение. 115-я - это убийство, 118-я - это убийство по самозащите . Разница - в квалификации, и это сделают следователи и прокуроры, а явно не генеральный прокурор ".
По словам главы Офиса генпрокурора, дело Стерненко для нее является резонансным, учитывая то, что оно касается защиты активистов.
"А будет ли подозрение? Конечно, подозрение будет, просто понимание, по какой статье, и это не от меня инициатива будет исходить и ни от кого. Потому что дело расследуется 2 года, вы же понимаете, что она рано или поздно завершится. Вопрос квалификации", - заявила Венедиктова.
Квалификация дела будет происходить в том числе на основе экспертизы, которая только что проведена.
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- 24 мая 2018 года в Одессе совершили нападение на Сергея Стерненко, известного акциями против мэра Одессы Геннадия Труханова, сепаратистов, пророссийских эстрадных звезд и скандальных застройщиков.
- Один из нападавших позже скончался в больнице .
- Стерненко рассказал, что двое мужчин с ножом внезапно напали на него , когда он возвращался домой из супермаркета.
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