Новая генпрокурор Венедиктова стремится поскорее заключить Стерненка, - Трепак
Об этом он рассказал в интервью Украинской правде , передает Еспресо.TV .
Речь идет о третьем покушение на Стерненка, когда тот защищаясь от нападающих, нанес одному смертельное ранение.
"Именно из-за этого дела у меня произошел серьезный конфликт с новым генпрокурором. Венедиктова проявила огромный интерес к этому делу и при первом же разговоре о нем сказала мне, что нужно немедленно сообщить Стерненку о подозрении в совершении преступления", - отметил Трепак.
По его словам, он был поражен такой постановкой вопроса.
"Как можно говорить о подозрении, не изучив дело и точно не зная ее обстоятельств?", - сказал Трепак, ответив Венедиктовой, что оснований для объявления подозрения нет, а значит она будет незаконной.
Генпрокурорке такая позиция не понравилась.
"Была крайне недовольна моей позицией", - утверждает Трепак.
После разговора с руководством соответствующего департамента и прокурорами, которые ведут это дело, также было решено, что "оснований для сообщения Стерненку о подозрении в совершении любого преступления нет".
- Напомним, назначение Венедиктовой депутат фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович назвал реваншем Антимайдана .
- Уже известно о ее попытке надавить на отца Екатерины Гандзюк .
- Также Венедиктова неоднократно выступала за отмену амнистии для мадановцев.
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