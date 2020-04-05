Новая генпрокурор Венедиктова стремится поскорее заключить Стерненка, - Трепак

5 апреля, 2020, 08:02

Бывший заместитель генерального прокурора Виктор Трепак заявил, что новая руководительница Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова требовала объявить о подозрении общественному активисту и экс-главе одесского "Правого сектора" Сергею Стерненку

Об этом он рассказал в интервью Украинской правде , передает Еспресо.TV .

Речь идет о третьем покушение на Стерненка, когда тот защищаясь от нападающих, нанес одному смертельное ранение.

"Именно из-за этого дела у меня произошел серьезный конфликт с новым генпрокурором. Венедиктова проявила огромный интерес к этому делу и при первом же разговоре о нем сказала мне, что нужно немедленно сообщить Стерненку о подозрении в совершении преступления", - отметил Трепак.

По его словам, он был поражен такой постановкой вопроса.

"Как можно говорить о подозрении, не изучив дело и точно не зная ее обстоятельств?", - сказал Трепак, ответив Венедиктовой, что оснований для объявления подозрения нет, а значит она будет незаконной.

Генпрокурорке такая позиция не понравилась.

"Была крайне недовольна моей позицией", - утверждает Трепак.

После разговора с руководством соответствующего департамента и прокурорами, которые ведут это дело, также было решено, что "оснований для сообщения Стерненку о подозрении в совершении любого преступления нет".