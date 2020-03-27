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Espreso.tvОбществоОтстранили от дела Гандзюк, когда следствие вышло на финишную прямую: заместитель генпрокурора Трепак объяснил свою отставку

Отстранили от дела Гандзюк, когда следствие вышло на финишную прямую: заместитель генпрокурора Трепак объяснил свою отставку

Заместитель генпрокурора Виктор Трепак написал рапорт на увольнение из Офиса генпрокурора после того, как генеральный прокурор Ирина Венедиктова изменила функциональные обязанности своих заместителей

Об этом он сказал в комментарии "Зеркалу недели".

"Сегодня подал заявление об отставке с должности заместителя генерального прокурора. Такое решение принял после того, как генпрокурор Ирина Венедиктова изменила функциональные обязанности заместителей. В частности, у меня забрали курирование деятельностью двух департаментов - осуществляющих процессуальное руководство по "делам Майдана", и по делам, которые расследуются следователями СБУ", - отметил Трепак.

По его словам, такое перераспределение полномочий является способом воздействия на него и вмешательства в осуществление его полномочий прокурора.

"То есть можно утверждать о нарушении гарантий независимости прокурора, что прямо запрещено законом. Дело в том, что моя должность не является чисто административной - с ней связан целый комплекс процессуальных полномочий, предусмотренных УПК Украины, которые являются неотъемлемыми от тех уголовных производств, которые я курировал до сегодняшнего утра. А это, в частности, "дела Майдана", дело об убийстве Катерины Гандзюк. Перераспределение полномочий между заместителями генерального прокурора делает невозможным дальнейшее выполнение мной вышеуказанных процессуальных полномочий в таких делах, а следовательно означает мое фактическое устранение от них в полном объеме", - указывает Трепак.

Он отметил, что его фактическое отстранение от "дела Гандзюк" произошло тогда, когда следствие по нему вышло на финишную прямую.

"Утверждение генпрокурора И.Венедиктовой о том, что при изменении моих функциональных обязанностей за мной остаются те ключевые дела, которыми я занимался, является просто словами. Ведь вывод из моей компетенции соответствующих подразделений лишает меня как заместителя генпрокурора процессуальных и организационных возможностей должным образом организовывать расследование этих дел. Такое решение на нынешнем этапе расследования этих дел считаю неоправданным и невзвешенным, поскольку это не будет способствовать эффективному расследованию", - утверждает он.

При этом Трепак уверяет, что не превышает свою роль и значение в расследовании этих "делах Майдана" и "деле Гандзюк". По его словам, группы прокуроров в этих делах являются компетентными.

В то же время он не исключает, что прокурорам, которые сейчас занимаются расследованием этих дел, не дадут работать так, как нужно.

Трепак считает, что новое руководство Офиса генпрокурора может остановить реформу прокуратуры.

"Предвижу и другое: начатая с такими сложностями реформа прокуратуры, которая впервые за все время независимости Украины ввела ее кадровое очищение и кардинальное изменение принципов работы, будет прекращена. А это значит, что все вернется к предыдущей практике, к схемам и "решениям вопросов". К большому сожалению, есть все основания говорить о потерянных возможностях для утверждения в Украине новой по сути прокуратуры", - отметил он.

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