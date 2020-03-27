Отстранили от дела Гандзюк, когда следствие вышло на финишную прямую: заместитель генпрокурора Трепак объяснил свою отставку

27 марта, 2020, 20:23

Заместитель генпрокурора Виктор Трепак написал рапорт на увольнение из Офиса генпрокурора после того, как генеральный прокурор Ирина Венедиктова изменила функциональные обязанности своих заместителей

Об этом он сказал в комментарии "Зеркалу недели".

"Сегодня подал заявление об отставке с должности заместителя генерального прокурора. Такое решение принял после того, как генпрокурор Ирина Венедиктова изменила функциональные обязанности заместителей. В частности, у меня забрали курирование деятельностью двух департаментов - осуществляющих процессуальное руководство по "делам Майдана", и по делам, которые расследуются следователями СБУ", - отметил Трепак.

По его словам, такое перераспределение полномочий является способом воздействия на него и вмешательства в осуществление его полномочий прокурора.

"То есть можно утверждать о нарушении гарантий независимости прокурора, что прямо запрещено законом. Дело в том, что моя должность не является чисто административной - с ней связан целый комплекс процессуальных полномочий, предусмотренных УПК Украины, которые являются неотъемлемыми от тех уголовных производств, которые я курировал до сегодняшнего утра. А это, в частности, "дела Майдана", дело об убийстве Катерины Гандзюк. Перераспределение полномочий между заместителями генерального прокурора делает невозможным дальнейшее выполнение мной вышеуказанных процессуальных полномочий в таких делах, а следовательно означает мое фактическое устранение от них в полном объеме", - указывает Трепак.

Он отметил, что его фактическое отстранение от "дела Гандзюк" произошло тогда, когда следствие по нему вышло на финишную прямую.

"Утверждение генпрокурора И.Венедиктовой о том, что при изменении моих функциональных обязанностей за мной остаются те ключевые дела, которыми я занимался, является просто словами. Ведь вывод из моей компетенции соответствующих подразделений лишает меня как заместителя генпрокурора процессуальных и организационных возможностей должным образом организовывать расследование этих дел. Такое решение на нынешнем этапе расследования этих дел считаю неоправданным и невзвешенным, поскольку это не будет способствовать эффективному расследованию", - утверждает он.

При этом Трепак уверяет, что не превышает свою роль и значение в расследовании этих "делах Майдана" и "деле Гандзюк". По его словам, группы прокуроров в этих делах являются компетентными.

В то же время он не исключает, что прокурорам, которые сейчас занимаются расследованием этих дел, не дадут работать так, как нужно.

Трепак считает, что новое руководство Офиса генпрокурора может остановить реформу прокуратуры.

"Предвижу и другое: начатая с такими сложностями реформа прокуратуры, которая впервые за все время независимости Украины ввела ее кадровое очищение и кардинальное изменение принципов работы, будет прекращена. А это значит, что все вернется к предыдущей практике, к схемам и "решениям вопросов". К большому сожалению, есть все основания говорить о потерянных возможностях для утверждения в Украине новой по сути прокуратуры", - отметил он.