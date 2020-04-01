Стерненко заявил, что Трепака уволили за отказ сообщить активисту о подозрении в убийстве без надлежащих доказательств

1 апреля, 2020, 09:58

Активист Сергей Стерненко заявил, что заместителя генпрокурора Виктора Трепака уволили за отказ сообщить ему о подозрении в умышленном убийстве

Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Из нескольких источников мне стало известно, что реальной причиной увольнения заместителя генерального прокурора Виктора Трепака стал его отказ выполнять преступные указания по моему делу", - написал Стерненко.

По его словам, руководство Офиса генпрокурора несколько раз требовало у Трепака "незаконно, без каких-либо доказательств и правовых оснований" сообщить Стерненко о подозрении в умышленном убийстве по делу третьего нападения на него.

"По тому делу, где есть масса доказательств о том, что имела место заранее спланированная заказная попытка меня убить, но руководство ОГПУ вообще не интересует раскрытие преступления. Там стоит одна задача - закрыть мне рот и посадить", - сообщил активист.

По словам Стерненко, отказ идти на преступление (привлечение к ответственности заведомо невиновного) и стал причиной отстранения Трепака, а впоследствии - и его отставки.

"Это еще одно подтверждение политического давления в моем деле. Еще одно подтверждение того, что новое руководство Генпрокуратуры не знает, что такое верховенство права, но знает, что такое своеволие и беззаконие", - подытожил активист.