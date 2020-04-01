Стерненко заявил, что Трепака уволили за отказ сообщить активисту о подозрении в убийстве без надлежащих доказательств
Об этом он сообщил в своем Telegram.
"Из нескольких источников мне стало известно, что реальной причиной увольнения заместителя генерального прокурора Виктора Трепака стал его отказ выполнять преступные указания по моему делу", - написал Стерненко.
По его словам, руководство Офиса генпрокурора несколько раз требовало у Трепака "незаконно, без каких-либо доказательств и правовых оснований" сообщить Стерненко о подозрении в умышленном убийстве по делу третьего нападения на него.
"По тому делу, где есть масса доказательств о том, что имела место заранее спланированная заказная попытка меня убить, но руководство ОГПУ вообще не интересует раскрытие преступления. Там стоит одна задача - закрыть мне рот и посадить", - сообщил активист.
По словам Стерненко, отказ идти на преступление (привлечение к ответственности заведомо невиновного) и стал причиной отстранения Трепака, а впоследствии - и его отставки.
"Это еще одно подтверждение политического давления в моем деле. Еще одно подтверждение того, что новое руководство Генпрокуратуры не знает, что такое верховенство права, но знает, что такое своеволие и беззаконие", - подытожил активист.
- 24 мая 2018 г. на Сергея Стерненко было осуществлено последнее нападение.
- 9 октября 2019 г. ГПУ сообщила о передаче дел Стерненко в СБУ из-за возможной причастности власти и полиции.
- Государственное бюро расследований на основании решения суда открыло дело о бездеятельности одесских полицейских после нападения на активиста.
- Напомним, после увольнения с занимаемой должности заместителя генпрокурора Трепака, а это он отвечал за расследование покушения на Екатерину, Виктор Гандзюк публично обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом не разваливать дело.
- Трепак вынужден был, по его словам, уйти именно потому, что Венедиктова забрала у него дело Гандзюк и другие резонансные производства .
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