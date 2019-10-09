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Espreso.tvОбществоРасследование нападений на активиста Стерненко передали СБУ - из-за "возможной причастности власти и полиции"

Расследование нападений на активиста Стерненко передали СБУ - из-за "возможной причастности власти и полиции"

Генеральная прокуратура сконцентрировала в СБУ расследования уголовных производств по поводу нападений на общественного активиста в Одессе

Об этом сообщает пресс служба ГПУ.

Генеральная прокуратура направила уголовные производства по поводу нападений на общественного активиста Сергея Стерненко в Одессе в Главное следственное управление СБУ "в связи с необходимостью проверки информации о возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции".

Отмечается также, что эти случаи должны расследоваться одним органом следствия для обеспечения беспристрастного и быстрого расследования всех обстоятельств совершенных нападений.

  • Ранее, 24 мая 2018 года, в Одессе напали на Сергея Стерненко, известного по акциях против мэра Одессы Геннадия Труханова, сепаратистов, пророссийских эстрадных звезд и скандальных застройщиков.
  • Один из нападавших позже скончался в больнице .
  • Стерненко обвинил полицию в незаконной слежке за ним
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