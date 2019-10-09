Расследование нападений на активиста Стерненко передали СБУ - из-за "возможной причастности власти и полиции"
9 октября, 2019, 18:07
Генеральная прокуратура сконцентрировала в СБУ расследования уголовных производств по поводу нападений на общественного активиста в Одессе
Об этом сообщает пресс служба ГПУ.
Генеральная прокуратура направила уголовные производства по поводу нападений на общественного активиста Сергея Стерненко в Одессе в Главное следственное управление СБУ "в связи с необходимостью проверки информации о возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции".
Отмечается также, что эти случаи должны расследоваться одним органом следствия для обеспечения беспристрастного и быстрого расследования всех обстоятельств совершенных нападений.
- Ранее, 24 мая 2018 года, в Одессе напали на Сергея Стерненко, известного по акциях против мэра Одессы Геннадия Труханова, сепаратистов, пророссийских эстрадных звезд и скандальных застройщиков.
- Один из нападавших позже скончался в больнице .
- Стерненко обвинил полицию в незаконной слежке за ним
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-