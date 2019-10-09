Расследование нападений на активиста Стерненко передали СБУ - из-за "возможной причастности власти и полиции"

9 октября, 2019, 18:07

Генеральная прокуратура сконцентрировала в СБУ расследования уголовных производств по поводу нападений на общественного активиста в Одессе

Об этом сообщает пресс служба ГПУ.

Генеральная прокуратура направила уголовные производства по поводу нападений на общественного активиста Сергея Стерненко в Одессе в Главное следственное управление СБУ "в связи с необходимостью проверки информации о возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции".

Отмечается также, что эти случаи должны расследоваться одним органом следствия для обеспечения беспристрастного и быстрого расследования всех обстоятельств совершенных нападений.