"Ваш генпрокурор начинает ломать дело об убийстве моей дочери", - отец Гандзюк обратился к Зеленскому из-за отставки Трепака

27 марта, 2020, 21:46

Отец активистки, советника городского головы Херсона Катерины Гандзюк Виктор обратился к президенту Украины Владимиру ЗеленТтрепака

Об этом он написал в Facebook.

"То, что новый генпрокурор Венедиктова начинает свой путь в должности со лжи по делу убийства моей дочери, Катерины Гандзюк - это откровенный позор, о котором я не собираюсь молчать", - написал Гандзюк.

В частности, он выразил возмущение отставкой Трепака, который, по его словам, первый серьезно взялся за дело, вернул в Украину криминального авторитета Москаля и назначил нового куратора по делу.

Гандзюк отметил, что времени у прокуратуры для расследования мало и с каждым днем и месяцем шансы на справедливость тают. Для него очевидно, что у нового куратора просто нет времени разбираться в сотнях фамилий "уголовной ОПГ, которая годами убивала людей на Херсонщине".

По мнению Виктора Гандзюка, новый прокурор ломает дело об убийстве его дочери.

"Почему вы терпите это издевательство? Почему вам сегодня стало безразлично, что ваш новый генпрокурор начинает молотком ломать дело об убийстве моей дочери?", - написал Гандзюк.