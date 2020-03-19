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Espreso.tvОбществоЦены на нефть обвалилась до более 18-летнего минимума

Цены на нефть обвалилась до более 18-летнего минимума


фото: belta
Нефть WTI подешевела на 24,4% или 6,58% до $ 20,37 за баррель, самого низкого уровня с февраля 2002 года. На минимуме этот показатель опустился до $ 20,06. Этот день стал третьим худшим в истории WTI

Об этом сообщает CNBC .

Международный эталонный сорт нефти Brent обрушился на 14,1% или $ 4,07 до $ 24,67, самого низкого уровня с 2003 года.

Нефть пострадала от существенного спада спроса, на который повлияли как падение в сфере туризма и деловой активности, так и готовности увеличение производства со стороны Саудовской Аравии и России.

"Рынок нефти наводниться избытком баррелей", - заявили в Bank of America.

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  • Напомним, стремительный обвал цен на нефть начался 9 марта

  • Тогда страны ОПЕК потеряли 500 млн долларов в сутки из-за падения цен на нефть

  • Российская государственная нефтяная компания "Роснефть" заявила о увеличения добычи нефти. несмотря на обвал цен в мире.

  • О намерении резко увеличить в апреле добыча нефти заявила и саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco.

  • Удешевление нефти повлекло за собой обвалы фондовых рынков в США и во всем мире.

  • По состоянию на 18 марта нефть торгуется с минимальным с 2003 года ценой.

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