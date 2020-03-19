Цены на нефть обвалилась до более 18-летнего минимума
Об этом сообщает CNBC .
Международный эталонный сорт нефти Brent обрушился на 14,1% или $ 4,07 до $ 24,67, самого низкого уровня с 2003 года.
Нефть пострадала от существенного спада спроса, на который повлияли как падение в сфере туризма и деловой активности, так и готовности увеличение производства со стороны Саудовской Аравии и России.
"Рынок нефти наводниться избытком баррелей", - заявили в Bank of America.
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Напомним, стремительный обвал цен на нефть начался 9 марта
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Тогда страны ОПЕК потеряли 500 млн долларов в сутки из-за падения цен на нефть
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Российская государственная нефтяная компания "Роснефть" заявила о увеличения добычи нефти. несмотря на обвал цен в мире.
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О намерении резко увеличить в апреле добыча нефти заявила и саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco.
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Удешевление нефти повлекло за собой обвалы фондовых рынков в США и во всем мире.
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По состоянию на 18 марта нефть торгуется с минимальным с 2003 года ценой.
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