Цены на нефть обвалилась до более 18-летнего минимума

19 марта, 2020, 10:30

Нефть WTI подешевела на 24,4% или 6,58% до $ 20,37 за баррель, самого низкого уровня с февраля 2002 года. На минимуме этот показатель опустился до $ 20,06. Этот день стал третьим худшим в истории WTI

Об этом сообщает CNBC .

Международный эталонный сорт нефти Brent обрушился на 14,1% или $ 4,07 до $ 24,67, самого низкого уровня с 2003 года.

Нефть пострадала от существенного спада спроса, на который повлияли как падение в сфере туризма и деловой активности, так и готовности увеличение производства со стороны Саудовской Аравии и России.

"Рынок нефти наводниться избытком баррелей", - заявили в Bank of America.

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