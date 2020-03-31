Было меньше поцелуев, меньше объятий, - Верещук о внеочередном заседании ВР
31 марта, 2020, 21:06
Нардеп партии "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала, что на внеочередном заседании Верховной Рады нардепы меняли защитные маски и перчатки и пытались соблюдать дистанцию чтобы уберечься от инфицирования коронавирусом
Об этом она сообщила в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы", передает Еспресо.TV.
"Пытались соблюдать дистанцию. Было меньше поцелуев, меньше объятий. Я считаю, что это очень правильно. Действительно, дезинфекторы на каждом шагу. Перчатки, маски меняли", - сказала Верещук.
"Пытались соблюдать дистанцию. Было меньше поцелуев, меньше объятий. Я считаю, что это очень правильно. Действительно, дезинфекторы на каждом шагу. Перчатки, маски меняли", - сказала Верещук.
Верещук также отметила, что надеется, что вчера никто не заболел.
- Напомним, 28 марта фракция "Слуга народа" выступала за проведение внеочередного заседания Верховной Рады 30 марта в сессионном зале парламента.
- 29 марта председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал перечень вопросов, которые будут рассмотрены на внеочередном заседании парламента 30 марта.
- 30 марта на внеочередном заседании Верховная Рада проголосовала за назначение Максима Степанова министром здравоохранения Украины.
- Рада назначила Сергея Марченко министром финансов со второй попытки.
- 30 марта на внеочередном заседании Верховной Рады Украины народные депутаты поддержали в первом чтении принятие законопроекта о банках, представленного председателем финансового комитета Данилом Гетманцевым.
- Верховная Рада на внеочередном заседании во втором чтении и в целом приняла законопроект о рынке земли.
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