Было меньше поцелуев, меньше объятий, - Верещук о внеочередном заседании ВР

31 марта, 2020, 21:06

Нардеп партии "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала, что на внеочередном заседании Верховной Рады нардепы меняли защитные маски и перчатки и пытались соблюдать дистанцию чтобы уберечься от инфицирования коронавирусом