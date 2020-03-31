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Espreso.tvОбществоБыло меньше поцелуев, меньше объятий, - Верещук о внеочередном заседании ВР

Было меньше поцелуев, меньше объятий, - Верещук о внеочередном заседании ВР

Нардеп партии "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала, что на внеочередном заседании Верховной Рады нардепы меняли защитные маски и перчатки и пытались соблюдать дистанцию чтобы уберечься от инфицирования коронавирусом
Об этом она сообщила в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы", передает Еспресо.TV.

"Пытались соблюдать дистанцию. Было меньше поцелуев, меньше объятий. Я считаю, что это очень правильно. Действительно, дезинфекторы на каждом шагу. Перчатки, маски меняли", - сказала Верещук.
 
Верещук также отметила, что надеется, что вчера никто не заболел.
 

 

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