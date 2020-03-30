Рада приняла за основу "антиколомойський" закон
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
За проект закона о внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности проголосовали 267 народных депутатов.
Перед голосованием президент Владимир Зеленский призвал депутатов поддержать этот законопроект, а также проект закона о рынке земли.
"Для нас очень важна сегодня поддержка именно экономики Украины, людей, которые работают на предприятиях. Для нас очень важно, чтобы действительно состоялась подписание меморандума с Международным валютным фондом, и вы прекрасно знаете, что два главных условия - это закон о земле и банковский закон", - сказал он.
"Антиколомойським" законопроектом предлагается предусмотреть, что суды не могут принимать решения, которые приведут к остановке начатой процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка или его ликвидации. Согласно законопроектом, бывшие и нынешние владельцы банков, права которых были нарушены из-за незаконный акт НБУ, Фонд гарантирования, Минфина, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку решения Кабмина, могут получить возмещение убытков только в денежной форме. В законопроекти также указано, как эта сумма будет рассчитываться.
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