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Espreso.tvОбществоРада приняла за основу "антиколомойський" закон

Рада приняла за основу "антиколомойський" закон


фото: rada.gov.ua
30 марта на внеочередном заседании Верховной Рады Украины народные депутаты поддержали принятие законопроекта о банках, представленного председателем финансового комитета Данилом Гетманцевым

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

За проект закона о внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности проголосовали 267 народных депутатов.

Перед голосованием президент Владимир Зеленский призвал депутатов поддержать этот законопроект, а также проект закона о рынке земли.

"Для нас очень важна сегодня поддержка именно экономики Украины, людей, которые работают на предприятиях. Для нас очень важно, чтобы действительно состоялась подписание меморандума с Международным валютным фондом, и вы прекрасно знаете, что два главных условия - это закон о земле и банковский закон", - сказал он.

"Антиколомойським" законопроектом предлагается предусмотреть, что суды не могут принимать решения, которые приведут к остановке начатой ​​процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка или его ликвидации. Согласно законопроектом, бывшие и нынешние владельцы банков, права которых были нарушены из-за незаконный акт НБУ, Фонд гарантирования, Минфина, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку решения Кабмина, могут получить возмещение убытков только в денежной форме. В законопроекти также указано, как эта сумма будет рассчитываться.

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