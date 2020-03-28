В "Слуге народа" хотят провести внеочередное заседание ВР в сессионном зале
Об этом заявила заместитель главы фракции Евгения Кравчук в эфире телеканала "Украина 24", сообщает "Интерфакс-Украина" .
"Учитывая то, что мы будем иметь большую повестку дня, целесообразнее будет сделать это в зале Верховной Рады, потому что с точки зрения электронной системы "Рада" это гораздо быстрее и сэкономит время пребывания в общем пространстве", - сказала Кравчук.
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По ее словам, депутаты могут дополнительно себя обезопасить перчатками, масками и очками и в аппарате Рады рассматривают такую возможность.
В то же время Кравчук подтвердила, что действительно рассматривается вариант проведения внеочередного заседания Верховной Рады на открытом воздухе: во внутреннем дворике парламента или даже на стадионе. Окончательное решение о месте проведения заседания будет принято 29 марта на заседании согласительного совета.
- 28 марта стало известно, что Верховная Рада на внеочередном заседании может назначить трех министров , в том числе - нового главу МОЗ.
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