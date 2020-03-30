Степанова назначили министром здравоохранения

30 марта, 2020, 16:45

30 марта на внеочередном заседании Верховная Рада проголосовала за назначение Максима Степанова министром здравоохранения Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За назначение Степанова проголосовало 246 народных депутатов.

Справка:

Максим Степанов родился 18 августа 1975 в Сковородино в Амурской области России. В 1990-1992 годах работал санитаром в больнице.

Затем он получил медицинское образование - в 1998 году окончил Донецкий государственный медицинский университет им. Максима Горького, но врачом работать не стал.

Вместо этого Степанов с 1998 по 1999 год был исполнительным директором АОЗТ Энергосервис АО, с 1999 по 2001 год занимал должность заместителя генерального директора ГК Торговый дом Газ Украины НАК Нафтогаз Украины, а с 2001 по 2003 год был заместителем генерального директора ЗАО Промышленно-финансовая компания Вече .

Степанов во время президентства Петра Порошенко сменил Михаила Саакашвили на посту главы Одесской областной государственной администрации, но между первым и вторым турами президентских выборов был отправлен в отставку.

В 2003-2004 годах Степанов работал заместителем главы Государственной налоговой администрации Украины.

В 2004 году Степанов получил еще одно образование - экономическое, закончив Киевский национальный экономический университет по специальности Международная экономика.

Затем, в 2004-2008 гг. Степанов возглавлял совет директоров ООО Республиканский правовой союз.

С 2008 и до весны 2010 года он занимал должность первого заместителя главы Одесской ОГА Николая Сердюка. После прихода к власти Виктора Януковича был с этой должности уволен.

С декабря 2011 года и до декабря 2016 был директором полиграфического комбината Украина, который занимается изготовлением паспортов граждан Украины, водительских прав и почтовых марок.

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