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Espreso.tvОбществоРазумков обнародовал перечень вопросов, которые рассмотрят на внеочередном заседании ВР

Разумков обнародовал перечень вопросов, которые рассмотрят на внеочередном заседании ВР


фото: Укрінформ
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал перечень вопросов, которые будут рассмотрены на внеочередном заседании парламента 30 марта

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Перечень вопросов будет следующим:

• Законопроект по обеспечению лечения больных коронавирусом (законопроект Михаила Радуцкого)

• Законопроект по поводу запрета вывоза медицинских средств защиты

• Правительственный законопроект

• Законопроект об изменениях в бюджет (в частности, об уменьшении зарплат чиновников)

• Кадровые вопросы. Будут рассмотрены кандидатуры на должность министра здравоохранения Максима Степанова и министра энергетики Ольги Богуславец.

Сейчас по законопроекту о рынке земли и банковской деятельности депутаты ждут письма президента Украины Владимира Зеленского.

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