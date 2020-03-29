Разумков обнародовал перечень вопросов, которые рассмотрят на внеочередном заседании ВР
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Перечень вопросов будет следующим:
• Законопроект по обеспечению лечения больных коронавирусом (законопроект Михаила Радуцкого)
• Законопроект по поводу запрета вывоза медицинских средств защиты
• Правительственный законопроект
• Законопроект об изменениях в бюджет (в частности, об уменьшении зарплат чиновников)
• Кадровые вопросы. Будут рассмотрены кандидатуры на должность министра здравоохранения Максима Степанова и министра энергетики Ольги Богуславец.
Сейчас по законопроекту о рынке земли и банковской деятельности депутаты ждут письма президента Украины Владимира Зеленского.
- 28 марта стало известно, что Верховная Рада на внеочередном заседании может назначить трех министров.
- 29 марта стало известно, что на должность министра финансов рассматривается кандидатура бывшего заместителя главы Администрации президента Украины времен Петра Порошенко - Сергей Марченко.
- Народный депутат Ирина Геращенко сообщила, что министр здравоохранения Илья Емец и министр финансов Игорь Уманский подали в отставку
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