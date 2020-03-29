Разумков обнародовал перечень вопросов, которые рассмотрят на внеочередном заседании ВР

29 марта, 2020, 23:09

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал перечень вопросов, которые будут рассмотрены на внеочередном заседании парламента 30 марта

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Перечень вопросов будет следующим:

• Законопроект по обеспечению лечения больных коронавирусом (законопроект Михаила Радуцкого)

• Законопроект по поводу запрета вывоза медицинских средств защиты

• Правительственный законопроект

• Законопроект об изменениях в бюджет (в частности, об уменьшении зарплат чиновников)

• Кадровые вопросы. Будут рассмотрены кандидатуры на должность министра здравоохранения Максима Степанова и министра энергетики Ольги Богуславец.

Сейчас по законопроекту о рынке земли и банковской деятельности депутаты ждут письма президента Украины Владимира Зеленского.

28 марта стало известно, что Верховная Рада на внеочередном заседании может назначить трех министров.

29 марта стало известно, что на должность министра финансов рассматривается кандидатура бывшего заместителя главы Администрации президента Украины времен Петра Порошенко - Сергей Марченко.

Народный депутат Ирина Геращенко сообщила, что министр здравоохранения Илья Емец и министр финансов Игорь Уманский подали в отставку

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