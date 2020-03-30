31 марта, 2020, 00:44

Верховная Рада на внеочередном заседании во втором чтении и в целом приняла законопроект о рынке земли

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

За принятие законопроекта 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" проголосовали 259 народных депутатов.

В частности, в первые два года после принятия закона будет действовать ограничения на покупку земли - не более 100 га в одни руки.

С 2021 до 2023 года право на покупку земли будет только у физлиц. Юридическим лицам запрещается покупать землю сельскохозяйственного назначения. С 2024 года для них ограничения составит до 10 тыс га в одни руки.

Юридически закреплен запрет на продажу государственной земли и земли, которая находится в коммунальной собственности.

Относительно предоставления права иностранцам покупать землю, то этот вопрос будет решен на референдуме.

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Напомним, что 13 ноября 2019 года Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

3 января 2020 года в Верховной Раде был подан законопроект об обороте земель сельхозназначения №2178-10 с правками ко второму чтению. Документ предусматривал запрет иностранцам приобретать право собственности на земельные участки - запрет должен утратить силу при условии одобрения продажи земли иностранцам на референдуме.

К документу было подано 4018 поправок. Наибольшее количество правок - 3102 - внесли депутаты от ОПЗЖ.