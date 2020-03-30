Рада назначила Марченко министром финансов со второй попытки

30 марта, 2020, 16:40

На этот раз за назначение новым главой Министерства финансов Сергея Марченко в Раде набралось достаточное количество голосов

Во время второго рассмотрения соответствующего законопроекта о назначении новым главой Министерства финансов Сергея Марченко проголосовали 256 народных избранников, передает Еспресо.TV

Согласно данным движения "Честно", Марченко в 2019 году баллотировался в Верховную Раду 9-го созыва под номером 7 в списке партии "Украинской Стратегии Гройсмана".

В 2018-2019 годах занимал должность заместителя главы Администрации президента. С 2016-го по 2018 год работал заместителем министра финансов.

К тому был экспертом в Bendukidze Free Market Center и академическим директором совместной программы "KSE" и "GIZ" в 2015-2016 годах "Лидерство в государственных финансах".

На началу 2016 года возглавлял Координационный центр обеспечения взаимодействия с Кабинетом министров в Министерстве здравоохранения и входил в состав коллегии министерства.

Принимал участие в разработке Бюджетного кодекса, который был принят в 2014 году. С 2011 года работал в Координационном центре по внедрению реформ при президенте Украины.

С 2002 года работал на различных должностях в Министерстве финансов, Государственной фискальной службе, Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, Секретариате Кабинета министров.

Окончил Академию Государственной налоговой службы Украины по специальности "управление государственными финансами". Кандидат экономических наук.