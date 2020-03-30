Рада назначила Марченко министром финансов со второй попытки
Во время второго рассмотрения соответствующего законопроекта о назначении новым главой Министерства финансов Сергея Марченко проголосовали 256 народных избранников, передает Еспресо.TV
Согласно данным движения "Честно", Марченко в 2019 году баллотировался в Верховную Раду 9-го созыва под номером 7 в списке партии "Украинской Стратегии Гройсмана".
В 2018-2019 годах занимал должность заместителя главы Администрации президента. С 2016-го по 2018 год работал заместителем министра финансов.
К тому был экспертом в Bendukidze Free Market Center и академическим директором совместной программы "KSE" и "GIZ" в 2015-2016 годах "Лидерство в государственных финансах".
На началу 2016 года возглавлял Координационный центр обеспечения взаимодействия с Кабинетом министров в Министерстве здравоохранения и входил в состав коллегии министерства.
Принимал участие в разработке Бюджетного кодекса, который был принят в 2014 году. С 2011 года работал в Координационном центре по внедрению реформ при президенте Украины.
С 2002 года работал на различных должностях в Министерстве финансов, Государственной фискальной службе, Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, Секретариате Кабинета министров.
Окончил Академию Государственной налоговой службы Украины по специальности "управление государственными финансами". Кандидат экономических наук.
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Напомним, до этого народные депутаты поддержали увольение с должности министра финансов Украины Игорь Уманский и министра здравоохранения Илью Емца.
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Впоследствии Верховная Рада Украины проголосовала за назначение новым главой Министерства финансов Сергея Марченко, а главой МЗ - Максима Степанова, однако голосов для этого не хватило.
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