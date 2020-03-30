Цена на нефть упала до нового минимума за 18 лет

30 марта, 2020, 13:15

Цена на нефть резко снизилась до $20 долларов за баррель на фоне опасений, что пандемия коронавируса подрывает спрос, а ценовая война между Россией и Саудовской Аравией угрожает сильным профицитом рынка

Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, фьючерсы на нефть марки Brent упали до $22,70 доллара, самого низкого уровня с ноября 2002 года. Фьючерсы на нефть марки WTI подешевели до $19,92 долларов, около 18-летнего минимума, достигнутого ранее в этом месяце

"Центробанки смягчают денежно-кредитную политику, а правительству предлагают пакеты стимулов, но это только меры поддержки, а не радикальное лечение", - говорит аналитик Rakuten Securities Сатору Ёсида.

По его словам, пока не будет признаков окончания пандемии, цены на нефть будут оставаться под давлением и могут опуститься ниже $20 за баррель. При этом он считает, что следующий уровень поддержки для WTI может находиться около $17 - последний раз цены опускались так низко в 2001 году.

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Напомним, стремительный обвал цен на нефть начался 9 марта

Тогда страны ОПЕК потеряли 500 млн долларов в сутки из-за падения цен на нефть

Российская государственная нефтяная компания "Роснефть" заявила об увеличении добычи нефти, несмотря на обвал цен в мире.

О намерении резко увеличить в апреле добычу нефти заявила и саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco.

Удешевление нефти повлекло за собой обвалы фондовых рынков в США и во всем мире.

19 марта нефть WTI подешевела на 24,4%, или 6,58%, до $20,37 за баррель, самого низкого уровня с февраля 2002 года . На минимуме этот показатель опустился до $ 20,06. Этот день стал третьим худшим в истории WTI.