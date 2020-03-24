МОК согласился перенести Олимпиаду в Токио на 2021 год
24 марта, 2020, 14:34
Международный олимпийский комитет решил перенести Игры в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавируса
Об этом сообщает CNN.
24 марта во время видеоконференции премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил Международному олимпийскому комитету перенести Игры в Токио, запланированные на период с 24 июля по 9 августа, на 2021 г.
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Абэ отметил, что президент МОК Томас Бах согласился с идеей переноса Олимпиады из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, ведь во всем мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
- Напомним, 2 марта стало известно, что организационный комитет Олимпиады-2020 рассматривает возможность проведения Игр в Токио без зрителей .
- 3 марта японский министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сейко Хасимото заявила, что из-за эпидемии коронавируса Олимпиаду-2020 могут перенести с лета на конец 2020 года.
- 11 марта представитель оргкомитета Олимпиады в Токио Харуюки Такахаси заявил, что считает, что Игры необходимо перенести на 2022 год из-за распространения коронавируса.
- 24 марта президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка обнародовал обращение по поводу возможного переноса Олимпиады-2020 из-за пандемии коронавируса.
- Также 24 марта стало известно, что Япония согласилась перенести Олимпиаду-2020, при условии, что Игры в Токио состоятся в 2021 году.
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