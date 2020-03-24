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Espreso.tvСпортМОК согласился перенести Олимпиаду в Токио на 2021 год

МОК согласился перенести Олимпиаду в Токио на 2021 год


фото: REUTERS
Международный олимпийский комитет решил перенести Игры в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает CNN.

24 марта во время видеоконференции премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил Международному олимпийскому комитету перенести Игры в Токио, запланированные на период с 24 июля по 9 августа, на 2021 г.

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Абэ отметил, что президент МОК Томас Бах согласился с идеей переноса Олимпиады из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, ведь во всем мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

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