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Espreso.tvСпортОлимпиаду в Токио предлагают перенести на 2022 год из-за коронавируса

Олимпиаду в Токио предлагают перенести на 2022 год из-за коронавируса


фото: REUTERS
Представитель оргкомитета Олимпиады в Токио Харуюки Такахаси заявил, что Игры необходимо перенести на 2022 год из-за распространения коронавируса

Об этом сообщает Wall Street Journal .

Член исполнительного совета оргкомитета Игр Харуюки Такахаси считает, что в связи с распространением коронавируса оптимальным решением будет перенос Олимпийских Игр-2020 в Токио на два года. По мнению Такахаси, этот вариант лучше, чем отмена Олимпиады.

"Я не считаю возможным отмену Игорь, это могла бы быть отсрочка. В МОК были бы неприятности в случае отмены", - сказал Такахаси и подчеркнул, что американские телекомпании заплатили большие деньги, чтобы транслировать соревнования.

Перенос Олимпиады может означать проведение повторных квалификационных турниров. К тому же в случае переноса летняя Олимпиада пройдет через несколько месяцев после зимних Игр в Пекине.

  • Напомним, 2 марта стало известно, что организационный комитет Олимпиады-2020 рассматривает возможность проведения Игр в Токио без зрителей .
  • 3 марта японский министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сейко Хасимото заявил, что из-за эпидемии коронавируса Олимпиаду-2020 могут перенести с лета на конец 2020 года.
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