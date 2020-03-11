Олимпиаду в Токио предлагают перенести на 2022 год из-за коронавируса

11 марта, 2020, 10:06

Представитель оргкомитета Олимпиады в Токио Харуюки Такахаси заявил, что Игры необходимо перенести на 2022 год из-за распространения коронавируса

Об этом сообщает Wall Street Journal .

Член исполнительного совета оргкомитета Игр Харуюки Такахаси считает, что в связи с распространением коронавируса оптимальным решением будет перенос Олимпийских Игр-2020 в Токио на два года. По мнению Такахаси, этот вариант лучше, чем отмена Олимпиады.

"Я не считаю возможным отмену Игорь, это могла бы быть отсрочка. В МОК были бы неприятности в случае отмены", - сказал Такахаси и подчеркнул, что американские телекомпании заплатили большие деньги, чтобы транслировать соревнования.

Перенос Олимпиады может означать проведение повторных квалификационных турниров. К тому же в случае переноса летняя Олимпиада пройдет через несколько месяцев после зимних Игр в Пекине.