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Espreso.tvСпортМОК решил перенести Олимпиаду-2020 в Токио

МОК решил перенести Олимпиаду-2020 в Токио


фото: Getty Images
Член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд заявил, что Игры-2020 в Токио будет перенесены

Об этом сообщает USA Today .

Член МОК и бывший президент Всемирного антидопингового агентства Ричард Паунд заявил, что летние Олимпийские игры-2020 в Токио будут перенесены из-за пандемии коронавируса.

"На основании той информации, которой располагает МОК, было принято решение о переносе. Дальнейшие действия еще не определены, но Игры начнутся не 24 июля - это я знаю точно. МОК скоро объявит о своих следующих шагах. Это будет происходить поэтапно. Мы объявим об отсрочке и начнем разбираться со всеми следствиями, которые велики", - сказал Паунд.

Председатель Национального олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита уже заявил, что организация согласится с переносом Олимпиады-2020 на другие даты, если это необходимо для безопасности спортсменов.

"МОК и оргкомитет Игр считают безопасность спортсменов главным приоритетом. Мы стремились начать Олимпиаду 24 июля. Но поскольку коронавирус продолжает распространяться, я понимаю, что мы должны принять во внимание их отсрочку. Насколько длинной она будет, сложный вопрос. Возможно, было бы лучше предоставить организаторам Игр достаточно времени, чтобы подготовиться к новым датам. Но что касается спортсменов, то чем короче задержка, тем лучше", - сказал Ямасита.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

  • Напомним, 2 марта стало известно, что организационный комитет Олимпиады-2020 рассматривает возможность проведения Игр в Токио без зрителей .
  • 3 марта японский министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сейко Хасимото заявила, что из-за эпидемии коронавируса Олимпиаду-2020 могут перенести с лета на конец 2020 года.
  • 11 марта представитель оргкомитета Олимпиады в Токио Харуюки Такахаси заявил, что считает, что Игры необходимо перенести на 2022 из-за распространения коронавируса.

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