Из-за коронавируса Олимпиада-2020 может пройти без зрителей
2 марта, 2020, 10:11
Организационный комитет Олимпиады-2020 рассматривает возможность проведения Игр в Токио без зрителей
Об этом сообщает Daily Mail .
По данным источника, рассматривается вариант, при котором Олимпиада в Токио пройдет без зрителей на трибунах и будет показана только в телевизионном режиме. Это решение сможет удовлетворить многотысячные телевизионные контракты и рассматривается как альтернатива отмене Игр-2020 или переносу в другое место.
Вложив в подготовку к Олимпиаде около $12 млрд, Япония стремится уменьшить опасения о ее отмене или переносе в другое место.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал позицию Токио, заявив, что его организация полностью привержена проведению Олимпийских игр по графику - с 24 июля по 9 августа.
- Напомним, 25 февраля член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд заявил, что Олимпиаду-2020 могут отменить , если до мая в мире коронавирус приобретет признаки пандемии.
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