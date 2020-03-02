Из-за коронавируса Олимпиада-2020 может пройти без зрителей

2 марта, 2020, 10:11

Организационный комитет Олимпиады-2020 рассматривает возможность проведения Игр в Токио без зрителей

Об этом сообщает Daily Mail .

По данным источника, рассматривается вариант, при котором Олимпиада в Токио пройдет без зрителей на трибунах и будет показана только в телевизионном режиме. Это решение сможет удовлетворить многотысячные телевизионные контракты и рассматривается как альтернатива отмене Игр-2020 или переносу в другое место.

Вложив в подготовку к Олимпиаде около $12 млрд, Япония стремится уменьшить опасения о ее отмене или переносе в другое место.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал позицию Токио, заявив, что его организация полностью привержена проведению Олимпийских игр по графику - с 24 июля по 9 августа.