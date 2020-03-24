Япония согласилась перенести Олимпиаду-2020 при одном условии, - NHK

24 марта, 2020, 11:37

Япония согласилась перенести Олимпиаду-2020, при условии, что Игры в Токио состоятся в 2021 году

Об этом сообщает NHK.

Японские власти и организационный комитет летней Олимпиады-2020 согласовывают проведение телефонного разговора с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, чтобы обсудить дальнейшую судьбу Игр с учетом ситуации с распространением коронавируса.

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Разговор должен состояться в течение 24 марта. С японской стороны в ней примут участие премьер-министр Синдзо Абэ, губернатор Токио Юрико Коикэ и председатель оргкомитета Токио-2020 Ёсиро Мори. В частности, они планируют обсудить вариант переноса Олимпиады и возможные новые сроки проведения Игр.

Однако, Япония готова согласиться на отсрочку Олимпиады в Токио максимум на один год. Отмечается, что такой срок связан с тем, что в 2022 году должны состояться зимние Олимпийские игры в Пекине, и поэтому на два года откладывать соревнования было бы проблематично.

Напомним, 2 марта стало известно, что организационный комитет Олимпиады-2020 рассматривает возможность проведения Игр в Токио без зрителей .

3 марта японский министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сейко Хасимото заявила, что из-за эпидемии коронавируса Олимпиаду-2020 могут перенести с лета на конец 2020 года.

11 марта представитель оргкомитета Олимпиады в Токио Харуюки Такахаси заявил, что считает, что Игры необходимо перенести на 2022 из-за распространения коронавируса.

24 марта президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка обнародовал обращение по поводу возможного переноса Олимпиады-2020 из-за пандемии коронавируса.

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