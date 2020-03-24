Олимпиада-2020 состоится, когда ничего не будет угрожать здоровью спортсменов и болельщиков, - Бубка
Обращение Бубки обнародовал НОК Украины в facebook.
"Сегодня мы переживаем непростые времена - весь мир борется с распространением пандемии COVID-19. Каждый из нас должен оберегать свое здоровье, здоровье родных и близких, здоровье окружающих, ведь жизнь человека превышает все", - сказал Бубка.
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По его словам, он сам был спортсменом и хорошо понимает мысли и ожидания атлетов и тренеров, которых беспокоит вопрос проведения Олимпийских игр в Токио.
"В течение четырех недель Международный олимпийский комитет проанализирует все возможные варианты действий. Будет учтено все, что сейчас происходит в мире. Олимпийские игры обязательно состоятся в то время, когда ничто не будет угрожать здоровью всех участников, болельщиков, организаторов, всех людей ", - заявил Бубка.
- Напомним, 2 марта стало известно, что организационный комитет Олимпиады-2020 рассматривает возможность проведения Игр в Токио без зрителей .
- 3 марта японский министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сейко Хасимото заявила, что из-за эпидемии коронавируса Олимпиаду-2020 могут перенести с лета на конец 2020 года.
- 11 марта представитель оргкомитета Олимпиады в Токио Харуюки Такахаси заявил, что считает, что Игры необходимо перенести на 2022 г. из-за распространения коронавируса.
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