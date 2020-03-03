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Espreso.tvМирОлимпиаду в Токио могут перенести на конец 2020 году из-за коронавируса

Олимпиаду в Токио могут перенести на конец 2020 году из-за коронавируса


фото: REUTERS
Из-за эпидемии коронавируса Олимпиаду-2020 в Токио могут перенести с лета на конец 2020

Об этом заявил японский министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сейко Хасимото, сообщает Reuters .

По его словам, летние Олимпийские игры, проведение которых оказалось под вопросом из-за эпидемии коронавируса, могут перенести на конец 2020 года.

"По контракту Олимпийские игры должны быть проведены в течение 2020 года. Это можно интерпретировать как разрешение на отсрочку Игорь", - сказала Хасимото.

Сейчас количество зараженных коронавируса в Японии составляет более 900 человек.

Олимпийские игры в Токио планируют провести с 24 июля по 9 августа.

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