Олимпиаду в Токио могут перенести на конец 2020 году из-за коронавируса
3 марта, 2020, 12:01
Из-за эпидемии коронавируса Олимпиаду-2020 в Токио могут перенести с лета на конец 2020
Об этом заявил японский министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сейко Хасимото, сообщает Reuters .
По его словам, летние Олимпийские игры, проведение которых оказалось под вопросом из-за эпидемии коронавируса, могут перенести на конец 2020 года.
"По контракту Олимпийские игры должны быть проведены в течение 2020 года. Это можно интерпретировать как разрешение на отсрочку Игорь", - сказала Хасимото.
Сейчас количество зараженных коронавируса в Японии составляет более 900 человек.
Олимпийские игры в Токио планируют провести с 24 июля по 9 августа.
- 2 марта стало известно, что организационный комитет Олимпиады-2020 рассматривает возможность проведения Игр в Токио без зрителей .
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